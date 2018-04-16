ABD'den Rusya'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar geliyor

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Amerikan CBS televizyonunda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.
ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik de ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dÃ¶nmesi ama Suriye'den Ã¼Ã§ ÅŸeyi baÅŸarmadan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z. Ã–ncelikle kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na izin veremeyiz ve bunun iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz. DEAÅž'Ä±n tamamen yenilmesi gerek ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hedef Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgeye hakim olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z.'' diye konuÅŸtu.
Rusya ile iliÅŸkilere de deÄŸinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal silah bulundurmasÄ± ve yapmasÄ±na yardÄ±m eden Rus ÅŸirketlere yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulayacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar geliyor. Hazine BakanÄ± Mnuchin, pazartesi gÃ¼nÃ¼ bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±klayacak. YaptÄ±rÄ±mlar doÄŸrudan Esed ve kimyasal silah kullanÄ±mÄ±yla alakalÄ± ÅŸirketlere uygulanacak.'' dedi.
Haley ''Fox News Sunday'' programÄ±nda ise Rusya'nÄ±n Venezuela'da Maduro hÃ¼kÃ¼metine, Suriye'de Esed'e destek vererek ve Ä°ran ile iÅŸ birliÄŸi yaparak ''yanlÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerle'' Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ''hiÃ§ iyi dostlarÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' ve ''olanlarÄ±n da Rusya'ya zarar verdiÄŸini'' sÃ¶yledi.
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LÃ¼ksemburg'da baÅŸlayan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, siber saldÄ±rÄ± tehditlerinin giderek artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸine dikkat Ã§ekilerek, siber gÃ¼venliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in daha fazla adÄ±m atÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã§Ä±ktÄ±.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini duyurdu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, "gÃ¼venliÄŸi etkileyen halk faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'ta,bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ekvador'da eski FARC Ã¼yelerince kaÃ§Ä±rÄ±lan ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin, Kolombiya'ya getirildiÄŸini ve burada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiÄŸi destek' sebebiyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±, "Suriyeâ€™de kalma konusunda ikna ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin "ABDâ€™nin (Suriyeâ€™deki) amacÄ± deÄŸiÅŸmedi. BaÅŸkan, Amerikan gÃ¼Ã§lerinin en kÄ±sa sÃ¼rede eve dÃ¶nmelerini istediÄŸi konusunda net." ifadesini kullandÄ±
Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°spanya KraliÃ§esi Sofia, baÅŸkent Madrid'de yapÄ±lan UluslararasÄ± Diplomatlar DerneÄŸi 23. Kermesi'nde TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± ziyaret ederek, TÃ¼rk kahvesi iÃ§ti.
KaradaÄŸ'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, DPS Genel BaÅŸkanÄ± Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 54,2'sini alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya'nÄ±n, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nda Esed rejiminin "suÃ§ ortaÄŸÄ±" olduÄŸunu belirterek, "Biz bu operasyon ile TÃ¼rkler ve RuslarÄ± ayÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkler kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve ardÄ±ndan operasyonu desteklediklerini sÃ¶ylediler." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Arap Ã¼lkelerini, BMGK'ya sunduÄŸu barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± desteklemeye davet ederek, "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n, Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu yineliyorum." dedi.
Putin ve Ruhani ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak ABD'nin operasyonunun yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
BaÄŸdat'ki Tahrir MeydanÄ±'Ä±nda toplanan Sadr yanlÄ±sÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, Esed rejimine dÃ¼zenlenen operasyonu protesto etti
Afrika BirliÄŸi, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ± ve aynÄ± zamanda yapÄ±lan mÃ¼dahalenin de yetkin, baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir bir oluÅŸum tarafÄ±ndan toplanan "somut delillere dayanarak" yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±