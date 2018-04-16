09:42, 16 Nisan 2018 Pazartesi

ABD'den Rusya'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Amerikan CBS televizyonunda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik de ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dÃ¶nmesi ama Suriye'den Ã¼Ã§ ÅŸeyi baÅŸarmadan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z. Ã–ncelikle kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na izin veremeyiz ve bunun iÃ§in mÃ¼cadele edeceÄŸiz. DEAÅž'Ä±n tamamen yenilmesi gerek ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hedef Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgeye hakim olmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±yÄ±z.'' diye konuÅŸtu.

ABD'DEN RUSYA' YENÄ° YAPTIRIMLAR

Rusya ile iliÅŸkilere de deÄŸinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal silah bulundurmasÄ± ve yapmasÄ±na yardÄ±m eden Rus ÅŸirketlere yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulayacaklarÄ±nÄ± bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar geliyor. Hazine BakanÄ± Mnuchin, pazartesi gÃ¼nÃ¼ bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±klayacak. YaptÄ±rÄ±mlar doÄŸrudan Esed ve kimyasal silah kullanÄ±mÄ±yla alakalÄ± ÅŸirketlere uygulanacak.'' dedi.

Haley ''Fox News Sunday'' programÄ±nda ise Rusya'nÄ±n Venezuela'da Maduro hÃ¼kÃ¼metine, Suriye'de Esed'e destek vererek ve Ä°ran ile iÅŸ birliÄŸi yaparak ''yanlÄ±ÅŸ aktÃ¶rlerle'' Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Rusya'nÄ±n ''hiÃ§ iyi dostlarÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' ve ''olanlarÄ±n da Rusya'ya zarar verdiÄŸini'' sÃ¶yledi.

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