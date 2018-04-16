DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:22, 16 Nisan 2018 Pazartesi
GÃ¼ncel
10:11, 16 Nisan 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 2,2 puan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 10,8 olurken, iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â TÃ¼rkiye'deÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ±, ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 2,2 puan azalarak yÃ¼zde 10,8 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409Â bin kiÅŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ocak ayÄ±naÂ iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye geriledi. AynÄ± dÃ¶nemdeÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 2,2 puan azalarak yÃ¼zde 10,8 oldu. OcaktaÂ bir Ã¶nceki aya gÃ¶re iseÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ± 0,4 puan arttÄ±.Â 

Ocak ayÄ±nda tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ±Â iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 2,5 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,7 olarak tahmin edildi.

SÃ¶z konusu ayda 15-24 yaÅŸ grubunu iÃ§eren genÃ§Â iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 4,6 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 19,9 oldu.Â Ä°ÅŸsizlikÂ oranÄ±, 15-64 yaÅŸ grubunda 2,2 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 11,1 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Â 



Ä°lgili Konular iÅŸsizlik rakamlarÄ± Ä°ÅŸsizlik oranÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Yunanistan'a 'Ege' uyarÄ±sÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Yunanistan'a 'Ege' uyarÄ±sÄ±

BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yine Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda, yerleÅŸim yeri olmayan kayalÄ±klara bir Yunan bayraÄŸÄ± dikme giriÅŸimi oldu. Bunun Ã¼zerine de Sahil GÃ¼venlik ekiplerimiz gerekli mÃ¼dahaleyi yaptÄ±lar. Ve oradan o bayraÄŸÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde, gerginliÄŸi artÄ±racak provokasyonlardan, kÄ±ÅŸkÄ±rtmalardan uzak durmasÄ±..." dedi.
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ davasÄ±nda 35'inci duruÅŸma
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ davasÄ±nda 35'inci duruÅŸma

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenen 133'Ã¼ tutuklu, 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dan dÃ¼nyaya 'yeni barÄ±ÅŸ' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ´dan dÃ¼nyaya 'yeni barÄ±ÅŸ' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r bir sÃ¼reÃ§ var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. TutturduklarÄ± tek ÅŸey var, kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iÃ§in vurduk. Konvansiyonel silahlarla Ã¶lenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene bak bÃ¶yle adalet olur mu? Olmaz olsun bÃ¶yle barÄ±ÅŸ. Gelin yeni barÄ±ÅŸÄ±n temelini atalÄ±m..." dedi.
ÅžÄ±rnak'tan acÄ± haber 3 asker ÅŸehit
ÅžÄ±rnak'tan acÄ± haber: 3 asker ÅŸehit

ÅžÄ±rnak'ta, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin Bestler-Dereler'deki Kuyutepe Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
HÃ¼kÃ¼metten 'TÃ¼rkiye'yi Ruslardan ayÄ±rdÄ±k' diyen Macron'a tepki
HÃ¼kÃ¼metten 'TÃ¼rkiye'yi Ruslardan ayÄ±rdÄ±k' diyen Macron'a tepki

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un 'TÃ¼rkiye ile Rusya'yÄ± ayÄ±rdÄ±k' sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Suriye politikamÄ±z hakkÄ±n ve doÄŸru olanÄ±n yanÄ±nda olmaktÄ±r, Rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklenmesine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
Sanayi Ã¼retimi arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi arttÄ±

TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artarken, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 azaldÄ±.
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 2,2 puan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 10,8 olurken, iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'dan OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'dan OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "OHAL'den Ã¶nce 2453 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. OHAL esnasÄ±nda 21 ayda 560 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. AslÄ±nda yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiÅŸ." dedi.
Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'
'Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArtÄ±k Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
AÄŸrÄ±'da 10 gÃ¼nde 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
AÄŸrÄ±'da 10 gÃ¼nde 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, son 10 gÃ¼nde 1'i saÄŸ 14 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
28 Åžubat darbe davasÄ± kararÄ± maÄŸdurlarÄ± memnun etmedi
28 Åžubat darbe davasÄ± kararÄ± maÄŸdurlarÄ± memnun etmedi

Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat darbe davasÄ± kararlarÄ±nda 68 beraat ve 21 mÃ¼ebbet cezasÄ± Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ± memnun etmedi.
Isparta'da tarihi eser operasyonu
Isparta'da tarihi eser operasyonu

KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi
KÄ±rmÄ±zÄ± listedeki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
KÄ±rmÄ±zÄ± listedeki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
KapÄ±kule'de 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 7 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Macron ve Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macron ve Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
EÄŸribel TÃ¼neli'nin kullanÄ±ma aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu
EÄŸribel TÃ¼neli'nin kullanÄ±ma aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih belli oldu

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.

Haberler

Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ekim ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ekim ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

GenÃ§ iÅŸsizlik arttÄ±
GenÃ§ iÅŸsizlik arttÄ±

Ä°ÅŸsizlik az da olsa geriledi
Ä°ÅŸsizlik az da olsa geriledi

Nisan ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Nisan ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°ÅŸsizlik Mart ayÄ±nda yÃ¼zde 11,7 oldu
Ä°ÅŸsizlik Mart ayÄ±nda yÃ¼zde 11 7 oldu

2016'da iÅŸsizlik yÃ¼zde 10.9'a yÃ¼kseldi
2016'da iÅŸsizlik yÃ¼zde 10 9'a yÃ¼kseldi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 