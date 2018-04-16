Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼

Â TÃ¼rkiye'deÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ±, ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 2,2 puan azalarak yÃ¼zde 10,8 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409Â bin kiÅŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ocak ayÄ±naÂ iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye geriledi. AynÄ± dÃ¶nemdeÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 2,2 puan azalarak yÃ¼zde 10,8 oldu. OcaktaÂ bir Ã¶nceki aya gÃ¶re iseÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ± 0,4 puan arttÄ±.Â
Ocak ayÄ±nda tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ±Â iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 2,5 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,7 olarak tahmin edildi.
SÃ¶z konusu ayda 15-24 yaÅŸ grubunu iÃ§eren genÃ§Â iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 4,6 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 19,9 oldu.Â Ä°ÅŸsizlikÂ oranÄ±, 15-64 yaÅŸ grubunda 2,2 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 11,1 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
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BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yine Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda, yerleÅŸim yeri olmayan kayalÄ±klara bir Yunan bayraÄŸÄ± dikme giriÅŸimi oldu. Bunun Ã¼zerine de Sahil GÃ¼venlik ekiplerimiz gerekli mÃ¼dahaleyi yaptÄ±lar. Ve oradan o bayraÄŸÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde, gerginliÄŸi artÄ±racak provokasyonlardan, kÄ±ÅŸkÄ±rtmalardan uzak durmasÄ±..." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenen 133'Ã¼ tutuklu, 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r bir sÃ¼reÃ§ var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. TutturduklarÄ± tek ÅŸey var, kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iÃ§in vurduk. Konvansiyonel silahlarla Ã¶lenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene bak bÃ¶yle adalet olur mu? Olmaz olsun bÃ¶yle barÄ±ÅŸ. Gelin yeni barÄ±ÅŸÄ±n temelini atalÄ±m..." dedi.
ÅžÄ±rnak'ta, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin Bestler-Dereler'deki Kuyutepe Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un 'TÃ¼rkiye ile Rusya'yÄ± ayÄ±rdÄ±k' sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Suriye politikamÄ±z hakkÄ±n ve doÄŸru olanÄ±n yanÄ±nda olmaktÄ±r, Rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklenmesine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artarken, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 azaldÄ±.
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 2,2 puan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 10,8 olurken, iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "OHAL'den Ã¶nce 2453 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. OHAL esnasÄ±nda 21 ayda 560 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. AslÄ±nda yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiÅŸ." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArtÄ±k Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, son 10 gÃ¼nde 1'i saÄŸ 14 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat darbe davasÄ± kararlarÄ±nda 68 beraat ve 21 mÃ¼ebbet cezasÄ± Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ± memnun etmedi.
KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.