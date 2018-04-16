10:11, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocak ayÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â TÃ¼rkiye'deÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ±, ocak ayÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 2,2 puan azalarak yÃ¼zde 10,8 oldu. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409Â bin kiÅŸi olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ocak ayÄ±naÂ iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye geriledi. AynÄ± dÃ¶nemdeÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 2,2 puan azalarak yÃ¼zde 10,8 oldu. OcaktaÂ bir Ã¶nceki aya gÃ¶re iseÂ iÅŸsizlikÂ oranÄ± 0,4 puan arttÄ±.Â

Ocak ayÄ±nda tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ±Â iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 2,5 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 12,7 olarak tahmin edildi.

SÃ¶z konusu ayda 15-24 yaÅŸ grubunu iÃ§eren genÃ§Â iÅŸsizlikÂ oranÄ±Â 4,6 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 19,9 oldu.Â Ä°ÅŸsizlikÂ oranÄ±, 15-64 yaÅŸ grubunda 2,2 puanlÄ±k azalÄ±ÅŸla yÃ¼zde 11,1 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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