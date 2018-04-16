10:33, 16 Nisan 2018 Pazartesi

TÃ¼rkmenlerin konvoyuna bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 1 Ã¶lÃ¼, 11 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta, park halindeki bombalÄ± aracÄ±n KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak etmesi sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi,Â 11 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

KerkÃ¼kÂ Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Kemal, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''KerkÃ¼k'Ã¼n Hadra semtinde, ikinci el araba galerisinin Ã¶nÃ¼nde park halindekiÂ bombalÄ± bir araÃ§,Â KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Ammar Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda uzaktan kumandayla patlatÄ±ldÄ±.'' ifadelerini kullandÄ±.

Ammar Kahya'nÄ±nÂ saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulduÄŸunu ifade eden Kemal, ''SaldÄ±rÄ±da bir sivil Ã¶ldÃ¼, aralarÄ±nda TÃ¼rkmen milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n 2 korumasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 11 kiÅŸi de yaralandÄ±." dedi.

BombalÄ± aracÄ±n cadde kenarÄ±na kim ya da kimler tarafÄ±ndan park edildiÄŸi ile ilgili henÃ¼z net bir bilgiye ulaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ali Kemal, patlamanÄ±n etkisiyle bÃ¶lgedeki 3 aracÄ±n da yanarak hurdaya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.