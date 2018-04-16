10:48, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Sanayi Ã¼retimi arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 arttÄ±, mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 geriledi.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla yÃ¼zde 0,2 azaldÄ±.

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde, ÅŸubatta madencilik ve taÅŸ ocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,3, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi yÃ¼zde 0,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi de yÃ¼zde 1,1 azaldÄ±.

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayinin alt sektÃ¶rlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise madencilik ve taÅŸ ocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 11,2, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi yÃ¼zde 10,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi yÃ¼zde 3,3 artÄ±ÅŸ kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ana sanayi gruplarÄ± incelendiÄŸinde, sÃ¶z konusu ayda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re en fazla artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 2,7 ile sermaye malÄ± sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸirken, en fazla azalÄ±ÅŸ yÃ¼zde 2,4 ile dayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim malÄ± sektÃ¶rÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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