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13:23, 16 Nisan 2018 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
11:00, 16 Nisan 2018 Pazartesi

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HÃ¼kÃ¼metten 'TÃ¼rkiye'yi Ruslardan ayÄ±rdÄ±k' diyen Macron'a tepki
HÃ¼kÃ¼metten 'TÃ¼rkiye'yi Ruslardan ayÄ±rdÄ±k' diyen Macron'a tepki

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un 'TÃ¼rkiye ile Rusya'yÄ± ayÄ±rdÄ±k' sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Suriye politikamÄ±z hakkÄ±n ve doÄŸru olanÄ±n yanÄ±nda olmaktÄ±r, Rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklenmesine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar'da temaslarda bulunan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ'a, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un 'TÃ¼rkiye ile Rusya'yÄ± ayÄ±rdÄ±k' sÃ¶zlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri soruldu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, "Suriye politikamÄ±z hakkÄ±n ve doÄŸru olanÄ±n yanÄ±nda olmaktÄ±r, Rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklenmesine karÅŸÄ±yÄ±z. BÃ¶lgede bilek gÃ¼reÅŸine karÅŸÄ±yÄ±z" dedi.

"ÃœSTÃœ KAPALI ESED'E DESTEK VERÄ°YOR"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu eleÅŸtiren BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kendi milletvekillerini Esed'e gÃ¶nderiyor, onunla fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Ã–te yandan da Esed'in bÃ¼tÃ¼n yaptÄ±klarÄ±nÄ± yok sayarak adeta Esed'e Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bir destek veriyor. Åžu anda yaptÄ±ÄŸÄ± budur."

"SAVUNMASIZ Ä°NSANLARI Ã–LDÃœRÃœYORSUNUZ"

Suriye'deki geliÅŸmelere deÄŸinen BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Konvansiyonel silahlarla Ã¶ldÃ¼rme de kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rme gibi aynÄ± ÅŸekilde suÃ§tur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikisinde de masum insanlarÄ±, sivilleri, Ã§aresiz olanlarÄ±, savunmasÄ±z insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorsunuz."

CHP'NÄ°N OTURMA EYLEMÄ°

BozdaÄŸ, CHP'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oturma eylemine iliÅŸkin, "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti deÄŸil, ayaÄŸa kalksÄ±nlar, AK Parti'yi Ã¶rnek alsÄ±nlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ABD Ä°LE POLÄ°TÄ°KA BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE SAHÄ°P DEÄžÄ°LÄ°Z"

TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki tutumunun deÄŸiÅŸmediÄŸine dikkati Ã§eken BozdaÄŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine verdiÄŸi destek noktasÄ±nda anlaÅŸamÄ±yoruz ve onlarÄ±n DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadelede baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini kullanmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu her defasÄ±nda ifade ediyoruz. Biz bu noktada ABD ile politika birliÄŸine sahip deÄŸiliz, farklÄ± politikalar izliyoruz. TÃ¼rkiye'nin bu tutumu deÄŸiÅŸmemiÅŸtir."



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