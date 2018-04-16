ÅžÄ±rnak'tan acÄ± haber: 3 asker ÅŸehit

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ´dan dÃ¼nyaya 'yeni barÄ±ÅŸ' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r bir sÃ¼reÃ§ var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. TutturduklarÄ± tek ÅŸey var, kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iÃ§in vurduk. Konvansiyonel silahlarla Ã¶lenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene bak bÃ¶yle adalet olur mu? Olmaz olsun bÃ¶yle barÄ±ÅŸ. Gelin yeni barÄ±ÅŸÄ±n temelini atalÄ±m..." dedi.