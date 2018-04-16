Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'da gece dÃ¼zenlenen operasyonlarda "gÃ¼venliÄŸi etkileyen halk faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 30 Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AÃ§Ä±klamada gÃ¶zaltÄ±lara iliÅŸkin baÅŸka ayrÄ±ntÄ± verilmedi.
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te hemen her gÃ¼n evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.
Resmi verilere gÃ¶re Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.
LÃ¼ksemburg'da baÅŸlayan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, siber saldÄ±rÄ± tehditlerinin giderek artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸine dikkat Ã§ekilerek, siber gÃ¼venliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in daha fazla adÄ±m atÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã§Ä±ktÄ±.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini duyurdu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, "gÃ¼venliÄŸi etkileyen halk faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'ta,bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ekvador'da eski FARC Ã¼yelerince kaÃ§Ä±rÄ±lan ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin, Kolombiya'ya getirildiÄŸini ve burada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiÄŸi destek' sebebiyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±, "Suriyeâ€™de kalma konusunda ikna ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin "ABDâ€™nin (Suriyeâ€™deki) amacÄ± deÄŸiÅŸmedi. BaÅŸkan, Amerikan gÃ¼Ã§lerinin en kÄ±sa sÃ¼rede eve dÃ¶nmelerini istediÄŸi konusunda net." ifadesini kullandÄ±
Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°spanya KraliÃ§esi Sofia, baÅŸkent Madrid'de yapÄ±lan UluslararasÄ± Diplomatlar DerneÄŸi 23. Kermesi'nde TÃ¼rkiye standÄ±nÄ± ziyaret ederek, TÃ¼rk kahvesi iÃ§ti.
KaradaÄŸ'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine iliÅŸkin sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, DPS Genel BaÅŸkanÄ± Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 54,2'sini alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya'nÄ±n, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nda Esed rejiminin "suÃ§ ortaÄŸÄ±" olduÄŸunu belirterek, "Biz bu operasyon ile TÃ¼rkler ve RuslarÄ± ayÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkler kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve ardÄ±ndan operasyonu desteklediklerini sÃ¶ylediler." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Arap Ã¼lkelerini, BMGK'ya sunduÄŸu barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± desteklemeye davet ederek, "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n, Filistin'in ebedi baÅŸkenti olduÄŸunu yineliyorum." dedi.
Putin ve Ruhani ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak ABD'nin operasyonunun yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi
BaÄŸdat'ki Tahrir MeydanÄ±'Ä±nda toplanan Sadr yanlÄ±sÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, Esed rejimine dÃ¼zenlenen operasyonu protesto etti
Afrika BirliÄŸi, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduklarÄ± ve aynÄ± zamanda yapÄ±lan mÃ¼dahalenin de yetkin, baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venilir bir oluÅŸum tarafÄ±ndan toplanan "somut delillere dayanarak" yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±