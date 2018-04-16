Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Macron: Biz bu operasyon ile TÃ¼rkler ve RuslarÄ± ayÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Rusya'nÄ±n, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nda Esed rejiminin "suÃ§ ortaÄŸÄ±" olduÄŸunu belirterek, "Biz bu operasyon ile TÃ¼rkler ve RuslarÄ± ayÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rkler kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±lar ve ardÄ±ndan operasyonu desteklediklerini sÃ¶ylediler." ifadelerini kullandÄ±.