11:46, 16 Nisan 2018 Pazartesi

BAE ile Somali arasÄ±ndaki 'uÃ§ak krizinde' sÄ±cak geliÅŸme





BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik Arap EmirlikleriÂ (BAE),Â Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Devlet haber ajansÄ± WAM, BAE'nin Somalili askerleri eÄŸitmek iÃ§in 2014'te Somali'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sonlandÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BAE'li yetkililer, Somali hÃ¼kÃ¼metinin el koyduÄŸu paranÄ±n Somali'nin yarÄ± Ã¶zerk bÃ¶lgesi Putland'da eÄŸitilen askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi. UÃ‡AKTA 9,6 MÄ°LYON DOLAR NAKÄ°T ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ° Somali Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, 8 Nisan'da BAE'den gelen uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit paranÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini duyurmuÅŸtu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, paranÄ±n Somali'de kime ya da nereye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere getirildiÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Somali hÃ¼kÃ¼meti de BAE ile yapÄ±lan askeri anlaÅŸmaya raÄŸmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ± ve eÄŸitimini kendisinin vereceÄŸini duyurmuÅŸtu Somali Savunma BakanÄ± Muhammed Mursal Åžeyh Abdurrahman, BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerin ordu iÃ§erisindeki farklÄ± birimlere daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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