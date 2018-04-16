12:04, 16 Nisan 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanÂ´dan dÃ¼nyaya 'yeni barÄ±ÅŸ' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Global GiriÅŸimcilik Kongresi'nde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l elde ettiÄŸimiz yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼me oranÄ± ile G20'de birinci, OECD Ã¼lkeleri arasÄ±nda 2. sÄ±rada yer aldÄ±k." dedi.

TÃ¼rkiye'nin sadece Asya ile Avrupa'nÄ±n geÃ§iÅŸ noktasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye ticaretten sanayiye, eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, turizmden tarÄ±ma kadar Ã§ok geniÅŸ bir alanda milyarlarca nÃ¼fusa ve Ã§ok geniÅŸ bir coÄŸrafyaya hitap eden stratejik bir bÃ¶lgesel merkezdir. Hedefimiz bu konumumuzu en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirerek Ã¼lkemizi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10. bÃ¼yÃ¼k ekonomisinden biri haline getirmektir. Bunun iÃ§in daha Ã§ok yatÄ±rÄ±m yaparak, daha Ã§ok Ã¼reterek, daha Ã§ok ihraÃ§ ederek, daha Ã§ok istihdam oluÅŸturarak yolumuza devam etme kararÄ±ndayÄ±z."

'REFORMLARLA EKONOMÄ°MÄ°ZE SINIF ATLATTIK'

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

Reformlarla ekonomimize sÄ±nÄ±f atlattÄ±k. TÃ¼rkiye 11 yÄ±lda 180 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m Ã§ekmiÅŸ bir Ã¼lkedir. Bu dÃ¶nemi daha stabil geÃ§irebilseydik bu rakamÄ± ikiye Ã¼Ã§e katlayabilirdik. Biz gÃ¶reve geldiÄŸimizde devlet olarak tÃ¼ccarlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±z, artÄ±k ticaretin iÃ§inde olmayacaÄŸÄ±z, bu alanÄ± giriÅŸimcilere bÄ±racaÄŸÄ±z dedik ve bu oldu. GeÃ§en yÄ±lki yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼meyle G20'de birinci, OECD Ã¼lkeleri arasÄ±nda ikinci sÄ±rada yer aldÄ±k. 2003-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ortalama yÃ¼zde 5,8 ortalama elde ettik. Milli gelirimiz 4 kata yakÄ±n artÄ±ÅŸla 860 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±. Kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n tutarÄ± bu yÄ±l ilk kez 1 trilyon lirayÄ± aÅŸacak. BugÃ¼n TÃ¼rkiye GSMH bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n 17. Ã¼lkesi, satÄ±n alma paritesine gÃ¶re 13. sÄ±rada yer alÄ±yor. Burada gÃ¼ven var, istikrar var. Kendi giriÅŸimcimiz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde onlar da kendilerine pazar bulma imkanÄ±nÄ± yakaladÄ±lar. Bu arada ihracatÄ±mÄ±z 160 milyar dolara, istihdamÄ±mÄ±z 28,3 milyon kiÅŸiye yÃ¼kseldi. Turist sayÄ±mÄ±z 32 milyon, turizm gelirimiz 26,3 milyar dolar seviyesine Ã§Ä±ktÄ±. Bu yÄ±l turist sayÄ±sÄ±nda 36 milyonu yakalayabiliriz. DÃ¶viz rezervlerimiz bir ara 130 milyar dolara kadar Ã§Ä±ktÄ±. Son dÃ¶nemde bu rakam 110 milyar dolar seviyesine indi. Biz bunu tekrar Ã§Ä±karmaya muktediriz. Ãœlkemizi bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken, kamu mali disiplinini de elden bÄ±rakmadÄ±k.

'SON BÄ°RKAÃ‡ HAFTA Ä°Ã‡Ä°NDE Ã‡OK Ã–NEMLÄ° Ä°KÄ° ADIM ATTIK'

Ä°yi yetiÅŸmiÅŸ bir genÃ§ nÃ¼fusa sahibiz. BÃ¼tÃ¼n ailelere en az 3 Ã§ocuk istiyorum diyorum. Niye, Ã§Ã¼nkÃ¼ genÃ§ dinamik bir nÃ¼fusa ihtiyacÄ±mÄ±z var. YaÅŸlÄ± bir nÃ¼fusla bir yere varmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ekonominin temel taÅŸÄ± insandÄ±r. Ä°nsan varsa, emek var, insan varsa sermaye var, insan varsa yatÄ±rÄ±m var. DiÄŸerleri insanÄ±n tÃ¼revi. Ã–nce yatÄ±rÄ±mÄ± insana yapmamÄ±z lazÄ±m. GiriÅŸimcilere ve yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Ã§ok Ã¶nemli destekler saÄŸlÄ±yoruz. Son birkaÃ§ hafta iÃ§inde Ã§ok Ã¶nemli iki adÄ±m attÄ±k. Proje bazlÄ± teÅŸvik uygulamasÄ± kapsamÄ±nda toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 135 milyar lirayÄ± bulan 23 projeye teÅŸvik belgesi verdik.

Davos'ta dÃ¶nemin IMF BaÅŸkanÄ±'yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorum. Siz TÃ¼rkiye'ye bir borÃ§ verdiniz, taksitleri alÄ±yorsunuz. Ama siyaseten de idare etmek istersen bu Ã¼lkenin baÅŸbakanÄ± benim, kusura bakma ona karÄ±ÅŸamazsÄ±nÄ±z. Biz dedim, taksiti Ã¶deriz ama siyasete karÄ±ÅŸamazsÄ±nÄ±z. 2013'te borcumuzu Ã¶dedik bitirdik. Sonra 5 milyar euro borÃ§ istediler. Verelim dedik, bu borcu almaktan vazgeÃ§tiler. Borcumuzu Ã¶dedik, anlaÅŸmayÄ± sonlandÄ±rdÄ±k. GiriÅŸimci ruhu olan devletler topluluÄŸunun bu dÃ¼nyada kendi kurduÄŸu kurumlarÄ± da Ã§ok iyi dizayn etmesi lazÄ±m. Dolarla dÃ¼nya sÃ¼rekli bir kur baskÄ±sÄ± altÄ±nda kalÄ±yor. Devletleri ve milletleri bu baskÄ±dan kurtarmak lazÄ±m. Bu adÄ±m altÄ±nla atÄ±lsÄ±n. IMF'ye borÃ§lanma altÄ±nla olsun dedik.

'GEL VUR BURAYI SONRA BARIÅž DE'

Suriye'de yaÅŸananlarÄ± neyle izah edeceÄŸiz. Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r bir sÃ¼reÃ§ var. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde emperyal gÃ¼Ã§ler acaba Suriye'den ne kadar insanÄ± kendi Ã¼lkelerine Ã§ekip aldÄ±lar. Ama TÃ¼rkiye 3,5 milyon insanÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. TutturduklarÄ± tek ÅŸey var, kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iÃ§in vurduk. Konvansiyonel silahlarla Ã¶lenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene bak bÃ¶yle adalet olur mu? Gel vur burayÄ± ondan sonra barÄ±ÅŸ de. Olmaz olsun bÃ¶yle barÄ±ÅŸ. Gelin yeni barÄ±ÅŸÄ±n temelini atalÄ±m. Biz 31 milyar dolar TÃ¼rkiye'deki mÃ¼lteciler iÃ§in harcama yaptÄ±k.

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