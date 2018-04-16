12:49, 16 Nisan 2018 Pazartesi

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ davasÄ±nda 35'inci duruÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 35. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapÄ±lan duruÅŸmaya 113 tutuklu sanÄ±k, bir tutuksuz sanÄ±k ile taraf avukatlarÄ±, mÃ¼ÅŸtekiler ve izleyiciler katÄ±ldÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakÃ§Ä± Kan da duruÅŸmayÄ± izledi.

DuruÅŸmada, olay tarihindeki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleniyor.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼" olarak adÄ± deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde darbe giriÅŸimine tepki gÃ¶steren ve sanÄ±klara mÃ¼dahale eden vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateÅŸ edilmesi ve konuÅŸlanan tanklardan birinden dÃ¶rt kez top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± sonucunda ikisi polis memuru, aralarÄ±nda reklamcÄ± Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 32 sivil vatandaÅŸ olmak Ã¼zere ÅŸehit olan 34 kiÅŸi "maktul", 424 kiÅŸi ise "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer alÄ±yor.

TSK'ya yuvalanan FETÃ– mensubu sanÄ±klarÄ±n, darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda Ä°stanbul'daki stratejik Ã¶neme sahip kurum ve kuruluÅŸlarÄ± hedef aldÄ±klarÄ± anlatÄ±lan iddianamede, yapÄ±lan toplantÄ±larda 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ ele geÃ§irerek Ä°stanbul trafiÄŸinin kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± gÃ¶revinin Kuleli Askeri Lisesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na verildiÄŸi, 2. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da bu birliÄŸe takviye olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ä°ddianamede, kÃ¶prÃ¼yÃ¼ kontrol altÄ±na almak iÃ§in Kuleli Askeri Lisesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan saat 21.23'te hareket eden sanÄ±klardan oluÅŸan askeri birliÄŸin, 21.52'de ulaÅŸtÄ±klarÄ± kÃ¶prÃ¼de trafiÄŸi kapattÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine silah ve topla ateÅŸ ettiÄŸi, 8 saat 23 dakika sonra 06.15'te de teslim olduÄŸu ifade ediliyor.

Darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla saat 00.40 ve sonrasÄ±nda BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne gelen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n, kolluk gÃ¶revlileriyle tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n bulunduÄŸu yere ulaÅŸtÄ±klarÄ±, saat 01.05 sÄ±ralarÄ±nda darbeye tepki gÃ¶stermek Ã¼zere hem Avrupa ve Anadolu ayaÄŸÄ±nda toplanan halktan bir kÄ±smÄ±nÄ±n da tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n bulunduklarÄ± yere doÄŸru ilerledikleri, sanÄ±klarÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde ateÅŸ etmesi sonucu birÃ§ok vatandaÅŸÄ±n ÅŸehit olduÄŸu ve yaralandÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.

7 DARBECÄ° ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Toplamda 151 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan iddianamede, darbecilerin emniyet gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucunda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÃœsteÄŸmen Vedat YÄ±ldÄ±z, Astsubay Ä°brahim GÃ¼l, Uzman Ã‡avuÅŸ Mustafa Ã‡elik, askeri Ã¶ÄŸrenciler Murat Tekin, RagÄ±p Enes Katran, erler Burak Dinler ve KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi, Ã¶lmeleri nedeniyle de bu kiÅŸiler hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verildiÄŸi belirtiliyor.

Ä°STENEN CEZALAR

Ä°ddianamede, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 30 rÃ¼tbeli asker, 47 askeri Ã¶ÄŸrenci olmak Ã¼zere toplam 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n, "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ile "kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

AyrÄ±ca bazÄ± sanÄ±klarÄ±n ''silahla kasten yaralama'', "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s'', ''mala zarar verme'' ve ''kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma'' suÃ§larÄ±ndan deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.