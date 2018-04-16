15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ davasÄ±nda 35'inci duruÅŸma

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, aralarÄ±nda Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 35. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapÄ±lan duruÅŸmaya 113 tutuklu sanÄ±k, bir tutuksuz sanÄ±k ile taraf avukatlarÄ±, mÃ¼ÅŸtekiler ve izleyiciler katÄ±ldÄ±.
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakÃ§Ä± Kan da duruÅŸmayÄ± izledi.
DuruÅŸmada, olay tarihindeki gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izleniyor.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan "15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼" olarak adÄ± deÄŸiÅŸtirilen BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde darbe giriÅŸimine tepki gÃ¶steren ve sanÄ±klara mÃ¼dahale eden vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateÅŸ edilmesi ve konuÅŸlanan tanklardan birinden dÃ¶rt kez top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± sonucunda ikisi polis memuru, aralarÄ±nda reklamcÄ± Erol OlÃ§ok ve oÄŸlu Abdullah Tayyip OlÃ§ok'un da bulunduÄŸu 32 sivil vatandaÅŸ olmak Ã¼zere ÅŸehit olan 34 kiÅŸi "maktul", 424 kiÅŸi ise "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer alÄ±yor.
TSK'ya yuvalanan FETÃ– mensubu sanÄ±klarÄ±n, darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda Ä°stanbul'daki stratejik Ã¶neme sahip kurum ve kuruluÅŸlarÄ± hedef aldÄ±klarÄ± anlatÄ±lan iddianamede, yapÄ±lan toplantÄ±larda 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ ele geÃ§irerek Ä°stanbul trafiÄŸinin kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± gÃ¶revinin Kuleli Askeri Lisesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na verildiÄŸi, 2. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da bu birliÄŸe takviye olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ä°ddianamede, kÃ¶prÃ¼yÃ¼ kontrol altÄ±na almak iÃ§in Kuleli Askeri Lisesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan saat 21.23'te hareket eden sanÄ±klardan oluÅŸan askeri birliÄŸin, 21.52'de ulaÅŸtÄ±klarÄ± kÃ¶prÃ¼de trafiÄŸi kapattÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine silah ve topla ateÅŸ ettiÄŸi, 8 saat 23 dakika sonra 06.15'te de teslim olduÄŸu ifade ediliyor.
Darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla saat 00.40 ve sonrasÄ±nda BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne gelen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n, kolluk gÃ¶revlileriyle tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n bulunduÄŸu yere ulaÅŸtÄ±klarÄ±, saat 01.05 sÄ±ralarÄ±nda darbeye tepki gÃ¶stermek Ã¼zere hem Avrupa ve Anadolu ayaÄŸÄ±nda toplanan halktan bir kÄ±smÄ±nÄ±n da tank ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n bulunduklarÄ± yere doÄŸru ilerledikleri, sanÄ±klarÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde ateÅŸ etmesi sonucu birÃ§ok vatandaÅŸÄ±n ÅŸehit olduÄŸu ve yaralandÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.
Toplamda 151 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan iddianamede, darbecilerin emniyet gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucunda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÃœsteÄŸmen Vedat YÄ±ldÄ±z, Astsubay Ä°brahim GÃ¼l, Uzman Ã‡avuÅŸ Mustafa Ã‡elik, askeri Ã¶ÄŸrenciler Murat Tekin, RagÄ±p Enes Katran, erler Burak Dinler ve KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi, Ã¶lmeleri nedeniyle de bu kiÅŸiler hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verildiÄŸi belirtiliyor.
Ä°ddianamede, aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 30 rÃ¼tbeli asker, 47 askeri Ã¶ÄŸrenci olmak Ã¼zere toplam 135'i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n, "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ile "kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.
AyrÄ±ca bazÄ± sanÄ±klarÄ±n ''silahla kasten yaralama'', "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s'', ''mala zarar verme'' ve ''kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma'' suÃ§larÄ±ndan deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yine Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda, yerleÅŸim yeri olmayan kayalÄ±klara bir Yunan bayraÄŸÄ± dikme giriÅŸimi oldu. Bunun Ã¼zerine de Sahil GÃ¼venlik ekiplerimiz gerekli mÃ¼dahaleyi yaptÄ±lar. Ve oradan o bayraÄŸÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde, gerginliÄŸi artÄ±racak provokasyonlardan, kÄ±ÅŸkÄ±rtmalardan uzak durmasÄ±..." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenen 133'Ã¼ tutuklu, 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r bir sÃ¼reÃ§ var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. TutturduklarÄ± tek ÅŸey var, kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iÃ§in vurduk. Konvansiyonel silahlarla Ã¶lenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene bak bÃ¶yle adalet olur mu? Olmaz olsun bÃ¶yle barÄ±ÅŸ. Gelin yeni barÄ±ÅŸÄ±n temelini atalÄ±m..." dedi.
ÅžÄ±rnak'ta, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin Bestler-Dereler'deki Kuyutepe Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un 'TÃ¼rkiye ile Rusya'yÄ± ayÄ±rdÄ±k' sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Suriye politikamÄ±z hakkÄ±n ve doÄŸru olanÄ±n yanÄ±nda olmaktÄ±r, Rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklenmesine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artarken, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 azaldÄ±.
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 2,2 puan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 10,8 olurken, iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "OHAL'den Ã¶nce 2453 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. OHAL esnasÄ±nda 21 ayda 560 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. AslÄ±nda yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiÅŸ." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArtÄ±k Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, son 10 gÃ¼nde 1'i saÄŸ 14 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat darbe davasÄ± kararlarÄ±nda 68 beraat ve 21 mÃ¼ebbet cezasÄ± Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ± memnun etmedi.
KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Rusya Federasyonu BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ ile telefonda ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen harekat hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼nelleri arasÄ±nda yer alan EÄŸribel TÃ¼neli'nin 27 Haziran'da tamamlanarak kullanÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± hedefleniyor.