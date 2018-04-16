13:03, 16 Nisan 2018 Pazartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Yunanistan'a 'Ege' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Marmara Ãœniversitesi Sultanahmet RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda "Referandumdan Bir YÄ±l Sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konulu panelde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin, "Biz mÃ¼kemmeli arasaydÄ±k, iyiyi bulamazdÄ±k. MÃ¼kemmel iyinin dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. Ä°yiyi bulmakla yetindik diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bunu getirdik. Ä°leride aksaklÄ±k olursa bundan sonra gelen babayiÄŸitler de onun gereÄŸini yaparlar. Biz bir adÄ±m attÄ±k. 94 yÄ±llÄ±k alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netim alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± darbelerle vesayetlerle mÃ¼dahalelerle artÄ±k milletin gÄ±na getirdiÄŸi bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyoruz." dedi.

"YUNANÄ°STAN'A TAVSÄ°YEMÄ°Z KIÅžKIRTMALARDAN UZAK DURMASI"

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliÄŸi artÄ±rmaya yÃ¶nelik kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya yÃ¶nelik komÅŸumuz Yunanistan'Ä±n bir takÄ±m faaliyetlerinin olduÄŸu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artÄ±ÅŸlar gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Ã–zellikle aidiyeti, sahipliÄŸi belli olmayan kaya parÃ§alarÄ± var. Bunlara yÃ¶nelik Kardak kayalÄ±klarÄ±na benzer giriÅŸimlerin olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Yine Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda, yerleÅŸim yeri olmayan kayalÄ±klara bir Yunan bayraÄŸÄ± dikme giriÅŸimi oldu. Bunun Ã¼zerine de Sahil GÃ¼venlik ekiplerimiz gerekli mÃ¼dahaleyi yaptÄ±lar. Ve oradan o bayraÄŸÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde, gerginliÄŸi artÄ±racak provokasyonlardan, kÄ±ÅŸkÄ±rtmalardan uzak durmasÄ±. KomÅŸuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir."ifadesini kullandÄ±.