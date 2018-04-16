BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Yunanistan'a 'yeni bayrak provokasyonu' uyarÄ±sÄ±

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Marmara Ãœniversitesi Sultanahmet RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda "Referandumdan Bir YÄ±l Sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konulu panelde konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin, "Biz mÃ¼kemmeli arasaydÄ±k, iyiyi bulamazdÄ±k. MÃ¼kemmel iyinin dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. Ä°yiyi bulmakla yetindik diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bunu getirdik. Ä°leride aksaklÄ±k olursa bundan sonra gelen babayiÄŸitler de onun gereÄŸini yaparlar. Biz bir adÄ±m attÄ±k. 94 yÄ±llÄ±k alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netim alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± darbelerle vesayetlerle mÃ¼dahalelerle artÄ±k milletin gÄ±na getirdiÄŸi bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyoruz." dedi.
Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliÄŸi artÄ±rmaya yÃ¶nelik kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya yÃ¶nelik komÅŸumuz Yunanistan'Ä±n bir takÄ±m faaliyetlerinin olduÄŸu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artÄ±ÅŸlar gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Ã–zellikle aidiyeti, sahipliÄŸi belli olmayan kaya parÃ§alarÄ± var. Bunlara yÃ¶nelik Kardak kayalÄ±klarÄ±na benzer giriÅŸimlerin olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Yine Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda, yerleÅŸim yeri olmayan kayalÄ±klara bir Yunan bayraÄŸÄ± dikme giriÅŸimi oldu. Bunun Ã¼zerine de Sahil GÃ¼venlik ekiplerimiz gerekli mÃ¼dahaleyi yaptÄ±lar. Ve oradan o bayraÄŸÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde, gerginliÄŸi artÄ±racak provokasyonlardan, kÄ±ÅŸkÄ±rtmalardan uzak durmasÄ±. KomÅŸuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir."ifadesini kullandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunanistan Savunma BakanÄ± ile ilgili olarak, "PopÃ¼lizmi seviyor, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partiden. ÅžÄ±marÄ±klÄ±ÄŸÄ± iki Ã¼lke iliÅŸkilerini bozacak dÃ¼zeye gelmemeli." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "TÃ¼rkiye ittifakta kilit rol oynayan bir mÃ¼ttefik. TÃ¼rkiye ortak gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za katkÄ±da bulunuyor. TÃ¼rkiye, DAEÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunuyor. TÃ¼rkiye NATO iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapÄ±yor. NATO TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndadÄ±r..." dedi
TÃ¼rkiye Enerji BakanÄ± Albayrak, "4'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± Enerjide DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu" konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in Berlinâ€™i ziyaret edecek. Albayrakâ€™Ä±n Berlin ziyareti, Almanyaâ€™da yeni hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™den gerÃ§ekleÅŸtirilecek ilk Ã¼st dÃ¼zey ziyaret olmasÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yine Didim aÃ§Ä±klarÄ±nda, yerleÅŸim yeri olmayan kayalÄ±klara bir Yunan bayraÄŸÄ± dikme giriÅŸimi oldu. Bunun Ã¼zerine de Sahil GÃ¼venlik ekiplerimiz gerekli mÃ¼dahaleyi yaptÄ±lar. Ve oradan o bayraÄŸÄ± kaldÄ±rdÄ±lar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri iÃ§erisinde, gerginliÄŸi artÄ±racak provokasyonlardan, kÄ±ÅŸkÄ±rtmalardan uzak durmasÄ±..." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin, 37'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenen 133'Ã¼ tutuklu, 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yÄ±ldÄ±r bir sÃ¼reÃ§ var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. TutturduklarÄ± tek ÅŸey var, kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iÃ§in vurduk. Konvansiyonel silahlarla Ã¶lenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene bak bÃ¶yle adalet olur mu? Olmaz olsun bÃ¶yle barÄ±ÅŸ. Gelin yeni barÄ±ÅŸÄ±n temelini atalÄ±m..." dedi.
ÅžÄ±rnak'ta, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin Bestler-Dereler'deki Kuyutepe Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 3 asker ÅŸehit oldu
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un 'TÃ¼rkiye ile Rusya'yÄ± ayÄ±rdÄ±k' sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Suriye politikamÄ±z hakkÄ±n ve doÄŸru olanÄ±n yanÄ±nda olmaktÄ±r, Rejimin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin desteklenmesine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re sanayi Ã¼retimi ÅŸubatta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artarken, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,2 azaldÄ±.
Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 2,2 puan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 10,8 olurken, iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n 576 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 409 bin kiÅŸiye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "OHAL'den Ã¶nce 2453 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. OHAL esnasÄ±nda 21 ayda 560 etkinliÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸ. AslÄ±nda yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiÅŸ." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "ArtÄ±k Suriye'de TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, son 10 gÃ¼nde 1'i saÄŸ 14 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanan 28 Åžubat darbe davasÄ± kararlarÄ±nda 68 beraat ve 21 mÃ¼ebbet cezasÄ± Ã§Ä±kmasÄ± dÃ¶nemin maÄŸdurlarÄ±nÄ± memnun etmedi.
KeÃ§iborlu ilÃ§esinde Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 33 sikke ele geÃ§irildi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21 Mart'ta Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda "Aranan terÃ¶rist" listesinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategoride yer alan Birdal BurhanlÄ±'nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi