Kazakistan'da 3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi başladı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından düzenlenen "Reel ve Finansal Sektöründe Jeopolitik Değişimleri Anlamak" konulu 3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Almatı Başkonsolosu Oğuz Kaan Köksal, Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan’dan akademisyenler katıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yıldız, Türk dünyasının ilk Nobel ödülü sahibi Sancar’ı Kazakistan’da ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirerek kongrenin başarıyla geçmesini diledi.
Sancar da kendisini kongreye davet edenlere teşekkür ederek ''Burası ata yurdu. Burayı çocukluğumdan beri hep merak ederdim, düşünürdüm, hakkında tarih kitapları okurdum. Bu yüzden buraya gelmek benim için onur verici, heyecan verici bir hadise olmuştur.'' diye konuştu.
Bin yıl önce bilimde önde olan Türk dünyasının sonrasında derin bir uykuya daldığına dikkati çeken Sancar, ''Çin de bizimle benzer süreçleri yaşadı ama şimdi toparlanıp bilimsel üretimde tekrar ilk sırayı alıyor. Biz ise gerideyiz. Neyi yanlış yaptığımızı oturup düşünmemiz lazım.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Sancar’a Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2016-2017 yıllarında ilan ettiği Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına Ahmet Yesevi Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan Divan-ı Hikmet kitabı takdim edildi.
9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek’in koordine edeceği kongrede Orta Asya ülkelerinde finansal gelişme ve iş döngüsü, bölge bankacılığı, merkez bankacılığında yeni zorluklar, para siyaseti, sermaye piyasalarında yatırımcı koruma, jeopolitik değişim ve onun piyasalara etkisi, Orta Asya ve Avrasya’da ekonomik bölgeselleşme gibi konular ele alınacak.
Kongre 18 Nisan'a kadar sürecek.
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