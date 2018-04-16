13:56, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Albayrak'tan Almanya'ya yeni hükümet sonrası ilk üst düzey ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 17-18 Nisan tarihlerinde Berlin'de yapılacak "4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu" konferansına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere bugün Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'den gerçekleştirilecek ilk üst düzey ziyaret olması nedeniyle Albayrak'ın Berlin temasları büyük önem taşıyor.

Albayrak'ın, konferansın ilk gününde, "Geçiş Dönemlerinde Enerji Piyasaları" başlıklı oturumda konuşma yapması öngörülüyor. Bu oturumun diğer konuşmacıları arasında, Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Norveç Enerji Bakanı Terje Soviknes ve Siemens Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike de bulunuyor.

Yaklaşık 90 ülkeden çok sayıda bakan, üst düzey yetkililer, şirket yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı konferansta, Paris İklim Anlaşması'nın 2030 yılı hedefleri masaya yatırılacak. Bu çerçevede, enerji sektöründeki dönüşüm stratejileri ve yeni teknolojiler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Albayrak'ın Berlin ziyareti sırasında, Alman enerji şirketlerinin yöneticileri, Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi ve ayrıca önemli siyasi temaslarda bulunması bekleniyor.

ALMANYA'DAKİ YENİ HÜKÜMET SONRASI TÜRKİYE'DEN İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Enerji Bakanı Albayrak'ın, konferansa ev sahipliği yapan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi, mevkidaşı Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Merkel'ın sağ kolu olarak bilinen, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı görüşmelerinde kilit rol oynayan Altmaier, ayrıca geçen yıl Berlin-Ankara hattında yürüttüğü görüşmelerle, ilişkilerde gerilimin düşürülmesinde rol oynayan isimlerden.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME ÇABASI

Almanya’nın eski Ankara Büyükelçisi Wolf- Ruthart Born, Enerji Bakanı Albayrak’ın ziyaretinin, Türkiye-Almanya ilişkilerinde normalleşmeye dönük çabalara önemli bir katkı sağlayabileceğini söyledi. Born, “Gayet tabii ki taraflar arasında bazı önemli konularda görüş ayrılıkları devam ediyor ancak Türkiye, stratejik olarak önemli bir ortak ve mümkün olan ölçüde, işbirliğinin sürdürülmesine önem atfediliyor” değerlendirmesinde bulundu.