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16:39, 16 Nisan 2018 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
14:29, 16 Nisan 2018 Pazartesi

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Stoltenberg: TÃ¼rkiye NATO iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapÄ±yor
Stoltenberg: TÃ¼rkiye NATO iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapÄ±yor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "TÃ¼rkiye ittifakta kilit rol oynayan bir mÃ¼ttefik. TÃ¼rkiye ortak gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za katkÄ±da bulunuyor. TÃ¼rkiye, DAEÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunuyor. TÃ¼rkiye NATO iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapÄ±yor. NATO TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndadÄ±r..." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ileÂ NATOÂ Genel SekreteriÂ Jens StoltenbergÂ ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gÃ¶reve geldiÄŸinden beri Ankara'ya 7. ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. Stoltenberg, "TÃ¼rkiye ittifakta kilit rol oynayan bir mÃ¼ttefik. TÃ¼rkiye ortak gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za katkÄ±da bulunuyor. TÃ¼rkiye, DAEÅž'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulunuyor.

TÃ¼rkiye NATO iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapÄ±yor. NATO TÃ¼rkiye'nin yanÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rkiye 3,5 milyondan fazla mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Buradaki batara konuÅŸlandÄ±rmamÄ±zÄ± geniÅŸlettik. BugÃ¼n temmuz ayÄ±ndaki zirve hakkÄ±nda konuÅŸtuk.

SayÄ±n Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Afrin harekatÄ± konusunda beni bilgilendirdi. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda TÃ¼rkiye'nin ÅŸeffaflÄ±kla hareket etmesini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Duma'ya yapÄ±lan kimyasal saldÄ±rÄ± operasyonunu da konuÅŸtuk. NATO Ã¼yesi Ã¼lkeleri harekat konusunda bilgilendirdik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Stoltenberg, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD, Fransa ve Ä°ngiltere'nin Suriye'ye saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin "Kimyasal silahlar yasaklandÄ±. Bu konuda uluslararasÄ± bir sÃ¶zleÅŸme var. Bu operasyonlarÄ±n amacÄ± Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerinin azaltÄ±lmasÄ±. Bir mesaj veriyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Stoltenberg, TÃ¼rkiye NATO'dan Ã§Ä±karÄ±lsÄ±n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, "TÃ¼rkiye NATO'nun oldukÃ§a Ã¶nemli bir Ã¼yesidir. TÃ¼rkiye'nin askeri altyapÄ±sÄ±na yatÄ±rÄ±m saÄŸlÄ±yoruz. TÃ¼rkiye Ã§ok Ã¶nemli bir mÃ¼ttefik" cevabÄ±nÄ± verdi.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye NATO stoltenberg
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