14:40, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Fransa'daki grevler ekonomiyi sarsmaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Ekonomi BakanÄ± Bruno Le Maire, Europe 1 radyosunda canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ãœlkede Mart ayÄ±ndan itibaren yoÄŸunlaÅŸan grev ve gÃ¶sterilerin ekonomik bÃ¼yÃ¼me ve geliÅŸmeye olumsuz etkisinin gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Le Maire, "Evet, sosyal hareketler ekonomiyi etkiliyor. BugÃ¼nden hesaplayamayacaÄŸÄ±mÄ±z, sÄ±nÄ±rlÄ± bir etki fakat otel rezervasyonlarÄ±, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve turizm gibi belli sektÃ¶rlerde etkisini gÃ¶rdÃ¼k." dedi.

"GREVLERE NE KADAR ERKEN SON VEREBÄ°LÄ°RSEK O KADAR Ä°YÄ° OLACAK"

Ãœlkede 1995'de yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼k grev ve gÃ¶sterilerin bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na etkisi olduÄŸunu anÄ±msatan Le Maire, "Bu nedenle grevlere ne kadar erken son verebilirsek o kadar iyi olacak" dedi.

Fransa KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta BÃ¼yÃ¼klÃ¼kte Ä°ÅŸletmeler Konfederasyonu (CPME), geÃ§en hafta benzer bir uyarÄ±da bulunmuÅŸ ve sosyal hareketliliklerin, Ã¼lke ekonomisinin geneline etkisinin olacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Fransa'da demiryolu, havacÄ±lÄ±k, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, temizlik ve enerji sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rde grev ve gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor. Kademeli veya belli gÃ¼nlerde gidilen grevlerin dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkede Ã¶ÄŸrenciler ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da protesto eylemlerine katÄ±lÄ±yor.