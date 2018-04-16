Fransa'daki grevler ekonomiyi sarsmaya baÅŸladÄ±

Fransa Ekonomi BakanÄ± Bruno Le Maire, Europe 1 radyosunda canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ãœlkede Mart ayÄ±ndan itibaren yoÄŸunlaÅŸan grev ve gÃ¶sterilerin ekonomik bÃ¼yÃ¼me ve geliÅŸmeye olumsuz etkisinin gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Le Maire, "Evet, sosyal hareketler ekonomiyi etkiliyor. BugÃ¼nden hesaplayamayacaÄŸÄ±mÄ±z, sÄ±nÄ±rlÄ± bir etki fakat otel rezervasyonlarÄ±, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ve turizm gibi belli sektÃ¶rlerde etkisini gÃ¶rdÃ¼k." dedi.
Ãœlkede 1995'de yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼k grev ve gÃ¶sterilerin bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na etkisi olduÄŸunu anÄ±msatan Le Maire, "Bu nedenle grevlere ne kadar erken son verebilirsek o kadar iyi olacak" dedi.
Fransa KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta BÃ¼yÃ¼klÃ¼kte Ä°ÅŸletmeler Konfederasyonu (CPME), geÃ§en hafta benzer bir uyarÄ±da bulunmuÅŸ ve sosyal hareketliliklerin, Ã¼lke ekonomisinin geneline etkisinin olacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Fransa'da demiryolu, havacÄ±lÄ±k, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, temizlik ve enerji sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rde grev ve gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor. Kademeli veya belli gÃ¼nlerde gidilen grevlerin dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkede Ã¶ÄŸrenciler ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da protesto eylemlerine katÄ±lÄ±yor.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.
Filistin Merkezi Ä°statistik BÃ¼rosu'nun dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rapor, 2006'dan bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Gazze'de yoksulluÄŸun ne kadar ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Raporda, 2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'nde yoksulluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53'Ã¼ bulduÄŸu belirtiliyor.
Fransa Ekonomi BakanÄ± Le Maire, son dÃ¶nemde yoÄŸunlaÅŸan demiryolu, havacÄ±lÄ±k, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, temizlik ve enerji sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rdeki grev ve gÃ¶sterilerin ekonomiyi etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n Ä°ran'a yÃ¶nelik yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi.
Kazakistanâ€™Ä±n AlmatÄ± kentinde baÅŸlayan, 3. UluslararasÄ± Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi 18 Nisan'a kadar sÃ¼recek.
LÃ¼ksemburg'da baÅŸlayan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, siber saldÄ±rÄ± tehditlerinin giderek artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸine dikkat Ã§ekilerek, siber gÃ¼venliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in daha fazla adÄ±m atÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã§Ä±ktÄ±.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini duyurdu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, "gÃ¼venliÄŸi etkileyen halk faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'ta,bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ekvador'da eski FARC Ã¼yelerince kaÃ§Ä±rÄ±lan ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin, Kolombiya'ya getirildiÄŸini ve burada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiÄŸi destek' sebebiyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±, "Suriyeâ€™de kalma konusunda ikna ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin "ABDâ€™nin (Suriyeâ€™deki) amacÄ± deÄŸiÅŸmedi. BaÅŸkan, Amerikan gÃ¼Ã§lerinin en kÄ±sa sÃ¼rede eve dÃ¶nmelerini istediÄŸi konusunda net." ifadesini kullandÄ±
Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.