14:54, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'de yoksulluk alarmÄ± | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±Â ablukasÄ± nedeniyle aÃ§Ä±k hava hapishanesine dÃ¶nenÂ Gazze'de ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyleÂ yoksullukÂ veÂ iÅŸsizlikÂ artÄ±yor.

Hem halkÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n giderek dÃ¼ÅŸmesi hem de abluka nedeniyle Ä°srail'den Gazze'ye ticari mal geÃ§iÅŸleri iÃ§in kullanÄ±lan Kerm Ebu Salim SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan son dÃ¶nemde geÃ§iÅŸ yapan yÃ¼k araÃ§larÄ± sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 60'lÄ±k azalma olduÄŸu kaydediliyor.

Filistin Merkezi Ä°statistik BÃ¼rosu'nun (PCBS) dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± raporu, Gazze'deki yoksulluÄŸun ne kadar ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

YOKSULLUK ORANI YÃœZDE 53

Rapora gÃ¶re, 2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'nde yoksulluk oranÄ± yÃ¼zde 53'Ã¼ buluyor.

PCBS, Filistin genelinde 2011'e oranla geÃ§en yÄ±l yoksulluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 13 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoksulluk oranÄ±nda da yÃ¼zde 30 gibi ciddi bir yÃ¼kseliÅŸ meydana geldiÄŸini belirtiyor.

Uzmanlar, Gazze'deki yoksulluÄŸun baÅŸlÄ±ca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¼retim krizi ve yerel sektÃ¶rdeki durgunluÄŸu gÃ¶steriyor.

Ä°srail'in ablukasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Temmuz 2013'te gerÃ§ekleÅŸen askeri darbenin ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r, Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek baÄŸlantÄ± noktasÄ± konumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± sÄ±k sÄ±k kapatÄ±yor.

Abluka nedeniyle yakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekilen ÅŸehirde, gÃ¼nÃ¼n neredeyse yarÄ±sÄ±nda fazlasÄ±nda ev ve iÅŸ yerlerine elektrik verilemiyor. Bu da Gazze'deki imalathanelerin ya kapanmasÄ±na ya da Ã¼retiminin azalmasÄ±na neden oluyor.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI YÃœZDE 44

DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n geÃ§en ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Gazze'deki iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 44. Bu oran, Ã¼niversite mezunu genÃ§ler arasÄ±nda yÃ¼zde 60'a kadar yÃ¼kseliyor. Gazze'deki iÅŸsizlik oranÄ± 2015'te yÃ¼zde 38 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Her ne kadar 2016'da Gazze ekonomisi yÃ¼zde 8'lik bir bÃ¼yÃ¼me yakalamÄ±ÅŸ olsa da 2017'nin ilk Ã§eyreÄŸinde bÃ¼yÃ¼me oranÄ± sadece yÃ¼zde 0,5 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Son 10 yÄ±lda nÃ¼fusu yÃ¼zde 38 artan Gazze'nin ekonomisi bu sÃ¼reÃ§te sadece yÃ¼zde 1,44 bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Verilere gÃ¶re, Gazzeliler 1993 yÄ±lÄ±na oranla bugÃ¼n yÃ¼zde 25 daha fakir.

Gazze'de yaÅŸayan Filistinlilerin ekonomik varlÄ±klarÄ±nda da ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Filistin Merkez BankasÄ± verilerine gÃ¶re, Gazze'de gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere ait hesaplarda 2016'nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 1,37 milyar dolar birikim bulunurken, bu tutar 2017'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde 1,22 milyar dolara geriledi.

2 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°DEN 1,3 MÄ°LYONU YARDIMA MUHTAÃ‡

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi'nin 2016 sonunda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Gazze'de yaÅŸayan 2 milyona yakÄ±n kiÅŸiden 1,3 milyonu yardÄ±ma muhtaÃ§. Ailelerin yÃ¼zde 47'si ise gÃ¼venli gÄ±daya ulaÅŸmakta zorlanÄ±yor.

BALIKÃ‡ILAR BÄ°LE Ä°SRAÄ°L'Ä°N ABLUKASI ALTINDA

Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda 1993'te imzalanan Oslo AnlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re 20 mil aÃ§Ä±ÄŸa kadar serbest hareket edebilme hakkÄ±na sahip Gazzeli balÄ±kÃ§Ä±lar, Ä°srail'in kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle geÃ§imlerini saÄŸladÄ±klarÄ± bu iÅŸi rahat bir ÅŸekilde yapamÄ±yor.

BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n avlanma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 6 mile kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ren Ä°srail en son bu mesafeyi 9 mile Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Gazzeli balÄ±kÃ§Ä±lar Oslo AnlaÅŸmasÄ±'na uyulmasÄ±nÄ± ve avlanma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 20 mile Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor.

ABD'DEN YARDIMLARA KISITLAMA

Ä°srail ablukasÄ±nda zor ÅŸartlarda yaÅŸayan Gazze halkÄ± iÃ§in BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m AjansÄ±'nÄ±n (UNRWA) yardÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ancak ABD yÃ¶netiminin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar UNRWA'yÄ± da bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 16 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 65 milyon dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n "tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmek Ã¼zere" askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

UNRWA'ya kayÄ±tlÄ± 5,9 milyon Filistinli mÃ¼lteciden 2,1 milyonu ÃœrdÃ¼n'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaÅŸÄ±yor, bunu sÄ±rasÄ±yla BatÄ± Åžeria, Suriye ve LÃ¼bnan takip ediyor.