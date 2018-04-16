Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'de yoksulluk alarmÄ± | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±Â ablukasÄ± nedeniyle aÃ§Ä±k hava hapishanesine dÃ¶nenÂ Gazze'de ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyleÂ yoksullukÂ veÂ iÅŸsizlikÂ artÄ±yor.
Hem halkÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n giderek dÃ¼ÅŸmesi hem de abluka nedeniyle Ä°srail'den Gazze'ye ticari mal geÃ§iÅŸleri iÃ§in kullanÄ±lan Kerm Ebu Salim SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan son dÃ¶nemde geÃ§iÅŸ yapan yÃ¼k araÃ§larÄ± sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 60'lÄ±k azalma olduÄŸu kaydediliyor.
Filistin Merkezi Ä°statistik BÃ¼rosu'nun (PCBS) dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± raporu, Gazze'deki yoksulluÄŸun ne kadar ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
Rapora gÃ¶re, 2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'nde yoksulluk oranÄ± yÃ¼zde 53'Ã¼ buluyor.
PCBS, Filistin genelinde 2011'e oranla geÃ§en yÄ±l yoksulluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 13 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoksulluk oranÄ±nda da yÃ¼zde 30 gibi ciddi bir yÃ¼kseliÅŸ meydana geldiÄŸini belirtiyor.
Uzmanlar, Gazze'deki yoksulluÄŸun baÅŸlÄ±ca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¼retim krizi ve yerel sektÃ¶rdeki durgunluÄŸu gÃ¶steriyor.
Ä°srail'in ablukasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Temmuz 2013'te gerÃ§ekleÅŸen askeri darbenin ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r, Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek baÄŸlantÄ± noktasÄ± konumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± sÄ±k sÄ±k kapatÄ±yor.
Abluka nedeniyle yakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekilen ÅŸehirde, gÃ¼nÃ¼n neredeyse yarÄ±sÄ±nda fazlasÄ±nda ev ve iÅŸ yerlerine elektrik verilemiyor. Bu da Gazze'deki imalathanelerin ya kapanmasÄ±na ya da Ã¼retiminin azalmasÄ±na neden oluyor.
DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n geÃ§en ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Gazze'deki iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 44. Bu oran, Ã¼niversite mezunu genÃ§ler arasÄ±nda yÃ¼zde 60'a kadar yÃ¼kseliyor. Gazze'deki iÅŸsizlik oranÄ± 2015'te yÃ¼zde 38 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Her ne kadar 2016'da Gazze ekonomisi yÃ¼zde 8'lik bir bÃ¼yÃ¼me yakalamÄ±ÅŸ olsa da 2017'nin ilk Ã§eyreÄŸinde bÃ¼yÃ¼me oranÄ± sadece yÃ¼zde 0,5 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Son 10 yÄ±lda nÃ¼fusu yÃ¼zde 38 artan Gazze'nin ekonomisi bu sÃ¼reÃ§te sadece yÃ¼zde 1,44 bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Verilere gÃ¶re, Gazzeliler 1993 yÄ±lÄ±na oranla bugÃ¼n yÃ¼zde 25 daha fakir.
Gazze'de yaÅŸayan Filistinlilerin ekonomik varlÄ±klarÄ±nda da ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Filistin Merkez BankasÄ± verilerine gÃ¶re, Gazze'de gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere ait hesaplarda 2016'nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde 1,37 milyar dolar birikim bulunurken, bu tutar 2017'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde 1,22 milyar dolara geriledi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸler Koordinasyon Ofisi'nin 2016 sonunda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Gazze'de yaÅŸayan 2 milyona yakÄ±n kiÅŸiden 1,3 milyonu yardÄ±ma muhtaÃ§. Ailelerin yÃ¼zde 47'si ise gÃ¼venli gÄ±daya ulaÅŸmakta zorlanÄ±yor.
Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda 1993'te imzalanan Oslo AnlaÅŸmasÄ±'na gÃ¶re 20 mil aÃ§Ä±ÄŸa kadar serbest hareket edebilme hakkÄ±na sahip Gazzeli balÄ±kÃ§Ä±lar, Ä°srail'in kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle geÃ§imlerini saÄŸladÄ±klarÄ± bu iÅŸi rahat bir ÅŸekilde yapamÄ±yor.
BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n avlanma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 6 mile kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ren Ä°srail en son bu mesafeyi 9 mile Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Gazzeli balÄ±kÃ§Ä±lar Oslo AnlaÅŸmasÄ±'na uyulmasÄ±nÄ± ve avlanma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 20 mile Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor.
Ä°srail ablukasÄ±nda zor ÅŸartlarda yaÅŸayan Gazze halkÄ± iÃ§in BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m AjansÄ±'nÄ±n (UNRWA) yardÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ancak ABD yÃ¶netiminin bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar UNRWA'yÄ± da bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±ya soktu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 16 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n 65 milyon dolarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n "tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmek Ã¼zere" askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
UNRWA'ya kayÄ±tlÄ± 5,9 milyon Filistinli mÃ¼lteciden 2,1 milyonu ÃœrdÃ¼n'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaÅŸÄ±yor, bunu sÄ±rasÄ±yla BatÄ± Åžeria, Suriye ve LÃ¼bnan takip ediyor.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.
Filistin Merkezi Ä°statistik BÃ¼rosu'nun dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rapor, 2006'dan bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Gazze'de yoksulluÄŸun ne kadar ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Raporda, 2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'nde yoksulluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53'Ã¼ bulduÄŸu belirtiliyor.
Fransa Ekonomi BakanÄ± Le Maire, son dÃ¶nemde yoÄŸunlaÅŸan demiryolu, havacÄ±lÄ±k, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, temizlik ve enerji sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rdeki grev ve gÃ¶sterilerin ekonomiyi etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n Ä°ran'a yÃ¶nelik yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi.
Kazakistanâ€™Ä±n AlmatÄ± kentinde baÅŸlayan, 3. UluslararasÄ± Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi 18 Nisan'a kadar sÃ¼recek.
LÃ¼ksemburg'da baÅŸlayan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, siber saldÄ±rÄ± tehditlerinin giderek artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸine dikkat Ã§ekilerek, siber gÃ¼venliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in daha fazla adÄ±m atÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã§Ä±ktÄ±.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini duyurdu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, "gÃ¼venliÄŸi etkileyen halk faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'ta,bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ekvador'da eski FARC Ã¼yelerince kaÃ§Ä±rÄ±lan ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin, Kolombiya'ya getirildiÄŸini ve burada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiÄŸi destek' sebebiyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±, "Suriyeâ€™de kalma konusunda ikna ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin "ABDâ€™nin (Suriyeâ€™deki) amacÄ± deÄŸiÅŸmedi. BaÅŸkan, Amerikan gÃ¼Ã§lerinin en kÄ±sa sÃ¼rede eve dÃ¶nmelerini istediÄŸi konusunda net." ifadesini kullandÄ±
Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.