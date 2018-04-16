15:27, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Yunan bakanÄ±n ÅŸÄ±marÄ±klÄ±ÄŸÄ± iki Ã¼lke iliÅŸkilerini bozmamalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistan Savunma BakanÄ± ile ilgili olarak, "PopÃ¼lizmi seviyor, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partiden. ÅžÄ±marÄ±klÄ±ÄŸÄ± iki Ã¼lke iliÅŸkilerini bozacak dÃ¼zeye gelmemeli." ifadelerini kullandÄ±.

Â

Ã‡AVUÅžOÄžLU: NATO'NUN GENÄ°ÅžLEMESÄ°NDEN YANAYIZ

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin yeni Ã¼yelerle birlikte NATO'nun geniÅŸlemesinden yana olduÄŸunu sÃ¶yledi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak NATO zirvesi iÃ§inde konuÅŸulduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "NATO'dan terÃ¶rle mÃ¼cadelemize daha Ã§ok destek bekliyoruz.

Genel Sekreterin bu anlayÄ±ÅŸta olduÄŸunu biliyoruz ve kendisine teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ±yÄ±z. TÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz.

BugÃ¼n biz yine gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde, Suriye Irak ve Libya gibi bÃ¶lgesel konularÄ± da konuÅŸtuk. Zirvede bunlarÄ± da ele alacaÄŸÄ±z. BÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi yapma ÅŸansÄ± bulduk" dedi.

MACRON'UN TÃœRKÄ°YE AÃ‡IKLAMALARI

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Macron'Ä±n TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "Maalesef birÃ§ok AvrupalÄ± dostumuz iÅŸin ciddiyetinden uzak popÃ¼lizmi temsil ediyorlar.Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar farklÄ± Ã¼lkeler tarafÄ±ndan yalanlandÄ±. Bir CumhurbaÅŸkanÄ±'na yakÄ±ÅŸÄ±r aÃ§Ä±klamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve Ä°ran'la yapÄ±lan zirveye gelmek istedi. ÃœÃ§lÃ¼ toplantÄ±ya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce yaÅŸandÄ±. Biz baÅŸÄ±ndan beri kimyasal silahlara da nÃ¼kler silahlara da karÅŸÄ±yÄ±z. Bizim Ä°ran ve Rusya'yla Astana sÃ¼reciyle baÅŸlayan iliÅŸkilerimiz oldu. Bu sÃ¼reÃ§ten de Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sÃ¼recin taÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bizim farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz olabilir ama Rusya ile iliÅŸkilerimiz, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n sÃ¶zleriyle bozulacak deÄŸildir. Bizim Rusya ile gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkimiz var. Bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalar doÄŸru aÃ§Ä±klamalar deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.

YUNANÄ°STAN'LA YENÄ° BAYRAK KRÄ°ZÄ°

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "En son Yunanistan uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Bey, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'Ä± aradÄ±, Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti. SorunlarÄ±mÄ±z ve ihtilaflarÄ±mÄ±z var ama gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu zaman tÄ±rmandÄ±rmadan Ã¼stesinden gelmemiz var. Daha Ã¶nceki anlaÅŸmalarla kimin olduÄŸu belirlenmeyen adacÄ±klar var. Yunanistan bizim diyor, biz de TÃ¼rkiye olarak hayÄ±r bizim diyoruz. Yunanistan Savunma BakanÄ±'nÄ±n ÅŸÄ±marÄ±klÄ±ÄŸÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda ciddi probleme dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi gerekiyor. DÃ¼n akÅŸam bayrak dikildi komandolarÄ±mÄ±z gitti aldÄ±. Bunlara ne gerek var. Ege'de krize yol aÃ§acak bir adÄ±m atmamalarÄ± gerekiyor. PopÃ¼lizmin Yunanistan'a faydasÄ± yok" dedi.