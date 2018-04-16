Bosna'daki AhmiÃ§i katliamÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti

Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Vitez ÅŸehrin yakÄ±nÄ±ndaki Ahmici kÃ¶yÃ¼nde, HÄ±rvat Savunma Konseyi (HVO) birlikleri tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±.
Ahmici kÃ¶yÃ¼ndeki tÃ¶rene, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic'in yanÄ± sÄ±ra kurban yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende, ÅŸehitlerin defnedildiÄŸi mezarlÄ±k ziyaret edildi, hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okundu.
BoÅŸnak lider Ä°zetbegovic, Ahmici'de katledilen BoÅŸnak sivillerin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmanÄ±n bir gÃ¶rev olduÄŸunu belirterek "Ahmici'de yaÅŸanan korkunÃ§ gÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti. Burada 32 kadÄ±n, 3 aylÄ±k bebek ve 82 yaÅŸÄ±ndaki bir ihtiyar dahil 116 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ahmici'den Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±mÄ±z iki ders var. YaÅŸananlarÄ± unutmamak ve tekrarlanmamasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele etmek." ifadelerini kullandÄ±.
Ahmici'deki katliamda eÅŸini kaybeden Habiba Ramic, kÃ¶ye geri dÃ¶necek cesareti olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼n Bosna Hersek'in Zenica ÅŸehrinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek her 16 Nisan sabahÄ± burada yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlayarak uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÃ¶yÃ¼n imamÄ± Mahir Husic de burada yaÅŸananlarÄ±n asla unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak tÃ¶rende okunan ilahi ve kasidelerle Ahmici'de yaÅŸanan acÄ±lara dikkat Ã§ekmek istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995), HVO'ya mensup askerler, 16 Nisan 1993'te sabah ezanÄ±nda Ahmici kÃ¶yÃ¼nÃ¼ basarak burada 32'si kadÄ±n, 11'i Ã§ocuk olmak Ã¼zere toplam 116 BoÅŸnak sivili katletti.
Ahmici'de katledilenler arasÄ±nda, daha sonra yanmÄ±ÅŸ bedeni fÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 3 aylÄ±k bir bebek de bulunuyordu.
Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki Eski Yugoslavya UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmici'de yaÅŸananlarÄ± "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" olarak nitelendirmiÅŸ ve dÃ¶nemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yÄ±l hapis cezalarÄ± vermiÅŸti.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.
Filistin Merkezi Ä°statistik BÃ¼rosu'nun dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rapor, 2006'dan bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Gazze'de yoksulluÄŸun ne kadar ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Raporda, 2 milyona yakÄ±n kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'nde yoksulluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 53'Ã¼ bulduÄŸu belirtiliyor.
Fransa Ekonomi BakanÄ± Le Maire, son dÃ¶nemde yoÄŸunlaÅŸan demiryolu, havacÄ±lÄ±k, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, temizlik ve enerji sektÃ¶rÃ¼ baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rdeki grev ve gÃ¶sterilerin ekonomiyi etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n Ä°ran'a yÃ¶nelik yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi.
Kazakistanâ€™Ä±n AlmatÄ± kentinde baÅŸlayan, 3. UluslararasÄ± Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi 18 Nisan'a kadar sÃ¼recek.
LÃ¼ksemburg'da baÅŸlayan AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nda, siber saldÄ±rÄ± tehditlerinin giderek artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸine dikkat Ã§ekilerek, siber gÃ¼venliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in daha fazla adÄ±m atÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar Ã§Ä±ktÄ±.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Somali'ye giden uÃ§akta 9,6 milyon dolar nakit ele geÃ§irilmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan kriz Ã¼zerine Afrika Ã¼lkesinde 2014'ten bu yana yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ askeri eÄŸitim programÄ±nÄ± sona erdirdiÄŸini duyurdu.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, "gÃ¼venliÄŸi etkileyen halk faaliyetlerine katÄ±ldÄ±klarÄ±" iddiasÄ±yla 30 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'ta,bomba yÃ¼klÃ¼ aracÄ±n KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi milletvekili adayÄ± Kahya'nÄ±n araÃ§ konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirilmesi sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 11 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ekvador'da eski FARC Ã¼yelerince kaÃ§Ä±rÄ±lan ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin, Kolombiya'ya getirildiÄŸini ve burada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiÄŸi destek' sebebiyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±, "Suriyeâ€™de kalma konusunda ikna ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin "ABDâ€™nin (Suriyeâ€™deki) amacÄ± deÄŸiÅŸmedi. BaÅŸkan, Amerikan gÃ¼Ã§lerinin en kÄ±sa sÃ¼rede eve dÃ¶nmelerini istediÄŸi konusunda net." ifadesini kullandÄ±
Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±ndaki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinli sayÄ±sÄ± 35 oldu, 3 binden fazla Filistinli de yaralandÄ±.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen zirvenin sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±. Bildiride, Arap alemi iÃ§in Filistin meselesinin hala merkezi konumda olduÄŸu ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Arap kimliÄŸi ile Filistin'in baÅŸkenti olarak kalacaÄŸÄ± belirtildi.