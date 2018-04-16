16:08, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Bosna'daki AhmiÃ§i katliamÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Vitez ÅŸehrin yakÄ±nÄ±ndaki Ahmici kÃ¶yÃ¼nde, HÄ±rvat Savunma Konseyi (HVO) birlikleri tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±.

Ahmici kÃ¶yÃ¼ndeki tÃ¶rene, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic'in yanÄ± sÄ±ra kurban yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende, ÅŸehitlerin defnedildiÄŸi mezarlÄ±k ziyaret edildi, hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okundu.

BoÅŸnak lider Ä°zetbegovic, Ahmici'de katledilen BoÅŸnak sivillerin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmanÄ±n bir gÃ¶rev olduÄŸunu belirterek "Ahmici'de yaÅŸanan korkunÃ§ gÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti. Burada 32 kadÄ±n, 3 aylÄ±k bebek ve 82 yaÅŸÄ±ndaki bir ihtiyar dahil 116 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ahmici'den Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±mÄ±z iki ders var. YaÅŸananlarÄ± unutmamak ve tekrarlanmamasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele etmek." ifadelerini kullandÄ±.

Ahmici'deki katliamda eÅŸini kaybeden Habiba Ramic, kÃ¶ye geri dÃ¶necek cesareti olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼n Bosna Hersek'in Zenica ÅŸehrinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek her 16 Nisan sabahÄ± burada yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlayarak uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÃ¶yÃ¼n imamÄ± Mahir Husic de burada yaÅŸananlarÄ±n asla unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak tÃ¶rende okunan ilahi ve kasidelerle Ahmici'de yaÅŸanan acÄ±lara dikkat Ã§ekmek istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.

AHMÄ°CÄ° KÃ–YÃœNDE NE OLDU?

Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995), HVO'ya mensup askerler, 16 Nisan 1993'te sabah ezanÄ±nda Ahmici kÃ¶yÃ¼nÃ¼ basarak burada 32'si kadÄ±n, 11'i Ã§ocuk olmak Ã¼zere toplam 116 BoÅŸnak sivili katletti.

Ahmici'de katledilenler arasÄ±nda, daha sonra yanmÄ±ÅŸ bedeni fÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 3 aylÄ±k bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki Eski Yugoslavya UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmici'de yaÅŸananlarÄ± "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" olarak nitelendirmiÅŸ ve dÃ¶nemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yÄ±l hapis cezalarÄ± vermiÅŸti.