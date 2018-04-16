Ä°ran'dan 'Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rmeli' mesajÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Behram KasÄ±mi, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyona raÄŸmen TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam etmesi gerektiÄŸini belirtti.
Behram KasÄ±mi, baÅŸkent Tahran'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyona iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getiren KasÄ±mi, "ABD bu saldÄ±rÄ±larla Ã¼Ã§ Ã¼lke (TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran) arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler uyanÄ±k olmalÄ±dÄ±rlar ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmelidirler." dedi.
Ä°srail'in Suriye'deki T-4 askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlediÄŸi ve bazÄ± Ä°ran askerlerinin de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ise KasÄ±mi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°srail'in bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlara ve Ã¶zellikle Suriye halkÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca saldÄ±rÄ±larÄ± devam ediyor. Uzun vadede de olsa bu gibi saldÄ±rÄ±lar cevapsÄ±z kalmayacaktÄ±r."
AfganlarÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°ran Ã¼zerinden nasÄ±l kolaylÄ±kla TÃ¼rkiye'ye geÃ§ebildiÄŸine yÃ¶nelik soru Ã¼zerine KasÄ±mi, bu konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
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ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi
Ä°srail'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen ve bazÄ± Ä°ran askerlerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunun Ã¼lkesine ait olduÄŸu itirafÄ±nda bulundu.
Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentindeki TÃ¼rk KonsolosluÄŸuna saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡unying, "SuÃ§luluk varsayÄ±mÄ± ile egemen bir devlete askeri operasyon dÃ¼zenlemenin sorumsuzca olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Suriyeâ€™nin kimyasal silah meselesinin yalÄ±n gerÃ§eklere ihtiyacÄ± var. " dedi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getirerek, "ABD bu saldÄ±rÄ±larla Ã¼Ã§ Ã¼lke (TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran) arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler uyanÄ±k olmalÄ±dÄ±rlar ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmelidirler." dedi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.