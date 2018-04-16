16:58, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°ran'dan 'Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rmeli' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Behram KasÄ±mi, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyona raÄŸmen TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam etmesi gerektiÄŸini belirtti.

Behram KasÄ±mi, baÅŸkent Tahran'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyona iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getiren KasÄ±mi, "ABD bu saldÄ±rÄ±larla Ã¼Ã§ Ã¼lke (TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran) arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler uyanÄ±k olmalÄ±dÄ±rlar ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmelidirler." dedi.

"Ä°SRAÄ°L SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Ä°srail'in Suriye'deki T-4 askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlediÄŸi ve bazÄ± Ä°ran askerlerinin de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ise KasÄ±mi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°srail'in bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlara ve Ã¶zellikle Suriye halkÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanca saldÄ±rÄ±larÄ± devam ediyor. Uzun vadede de olsa bu gibi saldÄ±rÄ±lar cevapsÄ±z kalmayacaktÄ±r."

Ä°RAN'DAN TÃœRKÄ°YE'YE GEÃ‡EN AFGANLAR

AfganlarÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°ran Ã¼zerinden nasÄ±l kolaylÄ±kla TÃ¼rkiye'ye geÃ§ebildiÄŸine yÃ¶nelik soru Ã¼zerine KasÄ±mi, bu konuya iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

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