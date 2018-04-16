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Çin’den, Esed rejimine yönelik operasyon için 'Sorumsuz' açıklama
Çin’den, Esed rejimine yönelik operasyon için 'Sorumsuz' açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, "Suçluluk varsayımı ile egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Suriye’nin kimyasal silah meselesinin yalın gerçeklere ihtiyacı var. " dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre hangi durumlarda güç kullanımının açık olduğunu belirterek, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik füze saldırısının uluslararası hukukun güç kullanımını engelleyen temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini söyledi. 

Bu üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığını iddia eden "çok muhtemel” veya "kanıt aranıyor” şeklindeki açıklamalarını takip ettiklerini dile getiren Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suçluluk varsayımı ile egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Suriye’nin kimyasal silah meselesinin yalın gerçeklere ihtiyacı var. Herhangi bir ülke, örgüt ve kişinin hangi durumda ve amaçla olursa olsun kimyasal silah kullanmasına karşı çıkıyor, Suriye’nin kimyasal silah şüphesinin kapsamlı, adil ve tarafsız şekilde soruşturulmasını ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini savunuyoruz."

BM’yi bertaraf ederek tek taraflı insani müdahalelerin uluslararası hukuka uymadığını savunan Hua, Suriye’ye gerekli ekiplerin gönderilerek bu kimyasal meselesine ilişkin soruşturma yürütülmesi, hiçbir tarafın da bu soruşturmada bir sonuca ulaşılmadan ön yargıda bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Hua, tarihte kimyasal silah bahanesiyle birtakım ülkelerin Irak'a yaptıklarından ders alınması gerektiğini belirterek, geçmişte yaşanan trajedilerin tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.



İlgili Konular Çin Suriye suriye saldırı
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