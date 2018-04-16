Rusya’dan Macron’a 'Türkiye' cevabı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine yönelik operasyonu nedeniyle, "Rusya ile Türkiye’nin ayrılmadığını" bildirdi.
Peskov gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Suriye’deki operasyon sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin ifadelerini değerlendirdi.
Söz konusu saldırı nedeniyle Rusya ve Türkiye’nin ayrılmadığını vurgulayan Peskov, "Hayır, bu saldırı ile (Rusya-Türkiye) ayrılmadılar. Moskova ve Ankara’nın bazı konularda pozisyonunun farklı olduğu sır değil. Bununla birlikte, bu farklı pozisyonlar görüş alışverişlerimizin devam etmesini engellemez. En önemlisi, bu farklılıklar, Moskova ve Ankara’nın planladığı büyük ekonomik projeler ve diğer projelerde iş birliğini pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor.” ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed rejimine yönelik operasyon sonrasında “Saldırı mükemmel bir şekilde gerçekleşti. Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı.” değerlendirmesini yapmıştı.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'de Esed rejimine düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci tarafından eleştirildi.
ABD Başkanı Trump, "ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Elia for media isimli medya kurumunu "terör örgütü" ilan ettiği bildirildi.
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyor. Soros, Brüksel'de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşüyor." dedi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede dünyanın en iyi stratejik planlarından birini yaptığını belirterek, "Yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da takdim edeceğiz çalışmalarımızı." dedi.
Karadağ'da eski başbakan ve bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Suudi Arabistan'da düzenlenen ve "Bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının kapanış törenine, Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da katıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbede de, bazı göstericiler yaralandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye’deki operasyon sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin 'ayrılma' ifadelerine karşılık, "Rusya ile Türkiye’nin ayrılmadığı" cevabını verdi
İsrail'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri üssüne düzenlenen ve bazı İran askerlerinin ölümüne neden olan saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğu itirafında bulundu.
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk Konsolosluğuna saldırı hazırlığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, "Suçluluk varsayımı ile egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Suriye’nin kimyasal silah meselesinin yalın gerçeklere ihtiyacı var. " dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD'nin Astana görüşmelerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, "ABD bu saldırılarla üç ülke (Türkiye, Rusya ve İran) arasında ayrılık çıkarmaya çalışıyor. Bu ülkeler uyanık olmalıdırlar ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarına devam etmelidirler." dedi.
AB Dışişleri Konseyi toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceği belirtilerek "Suriye'deki zulmün devam etmesi durumunda AB ek yaptırım uygulama seçeneğini değerlendirecektir." ifadesine yer verildi
Hırvat Savunma Konseyi’nin özel birlikleri, 16 Nisan 1993’te Bosna-Hersek’in Vitez şehri yakınlarında bulunan Ahmiçi Köyü’ne girip, 43’ü kadın ve çocuk toplam 116 sivili katletmişti. Hırvat askerler tarafından katledilen 116 Boşnak, katliamın 25. yılında anıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gece söylediği, "10 gün önce ABD Başkanı Trump, askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'ın bu gece hatırlattığı, bizim en başından bu yana savunduğumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasında görüş ayrılığı bulunmuyor:.." diye konuştu.