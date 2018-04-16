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20:08, 16 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
18:29, 16 Nisan 2018 Pazartesi

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Yunanistan'da Esed rejimine destek gÃ¶sterisinde arbede
Yunanistan'da Esed rejimine destek gÃ¶sterisinde arbede

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan KomÃ¼nist Partisi'ninÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ylaÂ Atina'da toplanan gÃ¶stericiler, ABD'nin Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine yÃ¶nelik operasyonunu protesto etmek Ã¼zereÂ ABD'nin Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸineÂ yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda gÃ¶stericilerden bir grup, BaÅŸbakanlÄ±k ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binalarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede bulunan ABD'nin eski BaÅŸkanÄ± Harry Truman'Ä±n heykelini yÄ±kmak istedi.

Heykelin kollarÄ±na ip baÄŸlayan grup, demir kesme testeresiyle heykelin ayaklarÄ±nÄ± kesmeye baÅŸladÄ±. Yunan Ã§evik kuvvet ekipleri, gruba gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve coplarla mÃ¼dahalede bulundu.

Heykele zarar vermeye Ã§alÄ±ÅŸan grupla onlarÄ± Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸan polisler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Ã‡Ä±kan arbedede bazÄ± gÃ¶stericilerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

GÃ¶stericiler ayrÄ±ca Amerikan ve FransÄ±z elÃ§ilikleri ve AB bÃ¼rolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binalara yumurta ve boyalarla saldÄ±rÄ±da bulundu.



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