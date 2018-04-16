Suudi Arabistan'daki '1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±' tatbikatÄ± sona erdi

Suudi Arabistan'daÂ aralarÄ±ndaÂ TÃ¼rkiye'ninÂ de olduÄŸu 23 Ã¼lkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"Â tatbikatÄ± tamamlandÄ±.
Suudi Arabistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Ã¼lkenin doÄŸusundaki EÅŸ-Åžarkiye bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikat, Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'in yanÄ± sÄ±ra 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi iÃ§in Ã¼lkede bulunan liderlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle sona erdi.
TÃ¶rendeÂ TÃ¼rkiye'yiÂ temsilenÂ Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi AkarÂ ve TÃ¼rkiye'nin Riyad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ErdoÄŸan KÃ¶k yer aldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 23 Ã¼lkeden birliklerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n eÄŸitim aÅŸamasÄ± 21 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ, 1 Nisan'dan itibaren fiili tatbikata geÃ§ilmiÅŸti.
Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TuÄŸgeneral Abdullah HÃ¼seyin es-Sabii, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerin kara, deniz, hava savunma ve Ã¶zel kuvvetlere baÄŸlÄ± birliklerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± tatbikatta gerÃ§ek mÃ¼himmatÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Sabii, ayrÄ±ca geliÅŸmiÅŸ modern silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatta ortak hareket kabiliyetinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini kaydetmiÅŸti.
Suudi Arabistan resmi ajansÄ± SPA'da yer alan haberde "bÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"nda kullanÄ±lan tekniklerin dÃ¼nyanÄ±n en modern sistemleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¶z konusu tatbikatÄ±n bu aÃ§Ä±dan bir "dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±" olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi
Ä°srail'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen ve bazÄ± Ä°ran askerlerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunun Ã¼lkesine ait olduÄŸu itirafÄ±nda bulundu.
Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentindeki TÃ¼rk KonsolosluÄŸuna saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡unying, "SuÃ§luluk varsayÄ±mÄ± ile egemen bir devlete askeri operasyon dÃ¼zenlemenin sorumsuzca olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Suriyeâ€™nin kimyasal silah meselesinin yalÄ±n gerÃ§eklere ihtiyacÄ± var. " dedi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getirerek, "ABD bu saldÄ±rÄ±larla Ã¼Ã§ Ã¼lke (TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran) arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler uyanÄ±k olmalÄ±dÄ±rlar ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmelidirler." dedi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.