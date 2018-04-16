18:46, 16 Nisan 2018 Pazartesi

KaradaÄŸ'daki seÃ§imin nihai sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ Devlet SeÃ§im Komisyonunun (DIK) aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi nihai sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re,Â Demokratik Sosyalist PartiÂ (DPS) Genel BaÅŸkanÄ±Â Milo Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

DIK, KaradaÄŸ'da dÃ¼n yapÄ±lan ve 7 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin nihai sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, daha Ã¶nce altÄ± dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±k ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan BatÄ± yanlÄ±sÄ± Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak ilk turda cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

DIK'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Pozitif KaradaÄŸ Partisi AdayÄ± Mladen Bojanic yÃ¼zde 33,4, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic yÃ¼zde 8,2, GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic yÃ¼zde 2,8, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac yÃ¼zde 0,8, baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic ile SÄ±rp Koalisyonu AdayÄ± Dobrilo Dedeic ise yÃ¼zde 0,4'er oy aldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, 56 yaÅŸÄ±ndaki Djukanovic'in ilk turda yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy almasÄ± nedeniyle ikinci tura gidilmeyeceÄŸi, seÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 63,9 olduÄŸu ifade edildi.

DJUKANOVÄ°C'Ä°N SÄ°YASÄ° GEÃ‡MÄ°ÅžÄ° KAZANMASINDA ETKÄ°LÄ° OLDU

Bu arada, dÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imi takip eden Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gÃ¶zlemcileri de seÃ§ime iliÅŸkin raporlarÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

Raporda, Djukanovic'in seÃ§imi ilk turda kazanmasÄ±nda 27 yÄ±llÄ±k siyasi geÃ§miÅŸinin etkili olduÄŸu, DIK'Ä±n da gerekli yasal sÃ¼reci bÃ¼yÃ¼k oranda yerine getirdiÄŸi ifade edildi.

Raporda ayrÄ±ca, uluslararasÄ± gÃ¶zlemcilerin bazÄ± oy kullanma merkezlerinde "oy satÄ±n alma" ile ilgili birtakÄ±m usulsÃ¼zlÃ¼kler bildirdikleri, adaylarÄ±n kampanyalarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼r bir basÄ±n ortamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri de yer aldÄ±.

KaradaÄŸ'Ä±n mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Filip Vujanovic'in gÃ¶rev sÃ¼resi 20 MayÄ±s'ta resmen sona erecek. Djukanovic, bu tarihten itibaren 5 yÄ±l boyunca cumhurbaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapacak.