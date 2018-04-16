KaradaÄŸ'daki seÃ§imin nihai sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KaradaÄŸ Devlet SeÃ§im Komisyonunun (DIK) aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi nihai sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re,Â Demokratik Sosyalist PartiÂ (DPS) Genel BaÅŸkanÄ±Â Milo Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
DIK, KaradaÄŸ'da dÃ¼n yapÄ±lan ve 7 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin nihai sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, daha Ã¶nce altÄ± dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±k ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan BatÄ± yanlÄ±sÄ± Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak ilk turda cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
DIK'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Pozitif KaradaÄŸ Partisi AdayÄ± Mladen Bojanic yÃ¼zde 33,4, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Draginja Vuksanovic yÃ¼zde 8,2, GerÃ§ek KaradaÄŸ Partisi (PCG) Genel BaÅŸkanÄ± Marko Milacic yÃ¼zde 2,8, Adalet ve BarÄ±ÅŸ Partisi (SPP) Genel BaÅŸkanÄ± Hazbija Kalac yÃ¼zde 0,8, baÄŸÄ±msÄ±z aday Vasilije Milickovic ile SÄ±rp Koalisyonu AdayÄ± Dobrilo Dedeic ise yÃ¼zde 0,4'er oy aldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, 56 yaÅŸÄ±ndaki Djukanovic'in ilk turda yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy almasÄ± nedeniyle ikinci tura gidilmeyeceÄŸi, seÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 63,9 olduÄŸu ifade edildi.
DJUKANOVÄ°C'Ä°N SÄ°YASÄ° GEÃ‡MÄ°ÅžÄ° KAZANMASINDA ETKÄ°LÄ° OLDU
Bu arada, dÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imi takip eden Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gÃ¶zlemcileri de seÃ§ime iliÅŸkin raporlarÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.
Raporda, Djukanovic'in seÃ§imi ilk turda kazanmasÄ±nda 27 yÄ±llÄ±k siyasi geÃ§miÅŸinin etkili olduÄŸu, DIK'Ä±n da gerekli yasal sÃ¼reci bÃ¼yÃ¼k oranda yerine getirdiÄŸi ifade edildi.
Raporda ayrÄ±ca, uluslararasÄ± gÃ¶zlemcilerin bazÄ± oy kullanma merkezlerinde "oy satÄ±n alma" ile ilgili birtakÄ±m usulsÃ¼zlÃ¼kler bildirdikleri, adaylarÄ±n kampanyalarÄ±nÄ± Ã¶zgÃ¼r bir basÄ±n ortamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri de yer aldÄ±.
KaradaÄŸ'Ä±n mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Filip Vujanovic'in gÃ¶rev sÃ¼resi 20 MayÄ±s'ta resmen sona erecek. Djukanovic, bu tarihten itibaren 5 yÄ±l boyunca cumhurbaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapacak.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi
Ä°srail'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen ve bazÄ± Ä°ran askerlerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunun Ã¼lkesine ait olduÄŸu itirafÄ±nda bulundu.
Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentindeki TÃ¼rk KonsolosluÄŸuna saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡unying, "SuÃ§luluk varsayÄ±mÄ± ile egemen bir devlete askeri operasyon dÃ¼zenlemenin sorumsuzca olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Suriyeâ€™nin kimyasal silah meselesinin yalÄ±n gerÃ§eklere ihtiyacÄ± var. " dedi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getirerek, "ABD bu saldÄ±rÄ±larla Ã¼Ã§ Ã¼lke (TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran) arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler uyanÄ±k olmalÄ±dÄ±rlar ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmelidirler." dedi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.