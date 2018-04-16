18:59, 16 Nisan 2018 Pazartesi

BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele planÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na sunulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°spanya'nÄ±n Barselona kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Sitges kasabasÄ±nda yapÄ±lan DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) "SaÄŸlÄ±k Sistemlerinin BulaÅŸÄ±cÄ± Olmayan HastalÄ±klarla MÃ¼cadelesi" konulu Ãœst DÃ¼zeyli ToplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n ilk oturumunda konuÅŸan AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tecrÃ¼belerini katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸtÄ±.

TemaslarÄ±na iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmede bulunan AkdaÄŸ, "HazÄ±rlanmasÄ± aÅŸamasÄ±ndan itibaren toplantÄ±nÄ±n iÃ§indeydim. Bir uzman gÃ¶zÃ¼yle bizden de istifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. YaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lge iÃ§in bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan nasÄ±l politikalar izleneceÄŸi ile ilgili. Genel bir hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yorlar. Bir uzman olarak konunun iÃ§inde olduÄŸundan dolayÄ± bu sefer beni de Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ oldular." diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE Ã–RNEK BÄ°R ÃœLKE OLARAK KABUL EDÄ°LÄ°YOR"

YarÄ±nki Milli GÃ¼venlik Kuruluna katÄ±lmak iÃ§in TÃ¼rkiye dÃ¶neceÄŸini ancak bakanlÄ±k yetkililerinin toplantÄ±yÄ± takip etmeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini beliren AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye Ã¶teden beri SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla oluÅŸturduÄŸumuz SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m'den sonra Ã¶rnek bir Ã¼lke olarak kabul ediliyor buralarda. Biz de gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yettiÄŸi kadar politikalarÄ±mÄ±zÄ± anlatÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

AkdaÄŸ, kendisinin uyuÅŸturucu dahil baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan maddelerle alakalÄ± konularda koordinasyon iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸini anÄ±msatarak, "Ã–zellikle bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan sigara Ã§ok Ã¶nemli bir mesele. Sigara toplam hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼nÃ¼n, erken Ã¶lÃ¼mlerin neredeyse Ã¼Ã§te birinden sorumlu. DolayÄ±sÄ±yla o konularÄ± da burada tartÄ±ÅŸtÄ±k." dedi.

BAÄžIMLILIKLA MÃœCADELE PLANI CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'A SUNULACAK

TÃ¼rkiyeâ€™nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, politika laboratuvarlarÄ±yla, paydaÅŸlarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±. TÃ¼rkiye tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da o yapacak. TÄ±pkÄ± sigara meselesinde olduÄŸu gibi bÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan maddelerle ilgili olarak SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu meseleyle mÃ¼cadeleyi kendi himayesine almÄ±ÅŸ durumda. Bu bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans."Â

TEKNOLOJÄ° BAÄžIMLILIÄžI

BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede tÃ¼m ailelere gÃ¶revler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan AkdaÄŸ, bunlara son zamanlarda hÄ±zla yayÄ±lan teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da girdiÄŸini bildirdi.

AkdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Aileler Ã§ocuklarÄ±yla daha fazla vakit geÃ§irmelilerdir. Bu geÃ§irdikleri vakit yararlÄ± bir vakit olmalÄ±. FaydalÄ± bir zaman geÃ§irmeliler. OturmalÄ±lar, konuÅŸmalÄ±lar. Evlerimize gittiÄŸimiz zaman herkes bir televizyonun ya da bir dijital ortamÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na oturursa o zaman Ã§ocuklarÄ±mÄ±z yabancÄ±laÅŸÄ±r. Zaten teknolojiye koÅŸar adÄ±m bir gidiÅŸ var. Onun iÃ§in aileler Ã§ocuklarÄ±yla sÃ¶zde deÄŸil de hakikatte alakadar olsunlar. Bu Ã§ok Ã¶nemli. Biz elbette ki Ã¼stÃ¼mÃ¼ze dÃ¼ÅŸeni hÃ¼kÃ¼met olarak yapacaÄŸÄ±z, yapmaya devam edeceÄŸiz. Bu hususta ailelerle ilgili eÄŸitimler de yapÄ±yoruz. Ancak gerÃ§ekte iÅŸin asÄ±l bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± ailelerin sÄ±rtÄ±ndadÄ±r."

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