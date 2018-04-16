BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele planÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na sunulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°spanya'nÄ±n Barselona kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Sitges kasabasÄ±nda yapÄ±lan DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) "SaÄŸlÄ±k Sistemlerinin BulaÅŸÄ±cÄ± Olmayan HastalÄ±klarla MÃ¼cadelesi" konulu Ãœst DÃ¼zeyli ToplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±nÄ±n ilk oturumunda konuÅŸan AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tecrÃ¼belerini katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸtÄ±.
TemaslarÄ±na iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmede bulunan AkdaÄŸ, "HazÄ±rlanmasÄ± aÅŸamasÄ±ndan itibaren toplantÄ±nÄ±n iÃ§indeydim. Bir uzman gÃ¶zÃ¼yle bizden de istifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. YaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lge iÃ§in bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan nasÄ±l politikalar izleneceÄŸi ile ilgili. Genel bir hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yorlar. Bir uzman olarak konunun iÃ§inde olduÄŸundan dolayÄ± bu sefer beni de Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ oldular." diye konuÅŸtu.
YarÄ±nki Milli GÃ¼venlik Kuruluna katÄ±lmak iÃ§in TÃ¼rkiye dÃ¶neceÄŸini ancak bakanlÄ±k yetkililerinin toplantÄ±yÄ± takip etmeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini beliren AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye Ã¶teden beri SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla oluÅŸturduÄŸumuz SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m'den sonra Ã¶rnek bir Ã¼lke olarak kabul ediliyor buralarda. Biz de gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yettiÄŸi kadar politikalarÄ±mÄ±zÄ± anlatÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
AkdaÄŸ, kendisinin uyuÅŸturucu dahil baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan maddelerle alakalÄ± konularda koordinasyon iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸini anÄ±msatarak, "Ã–zellikle bulaÅŸÄ±cÄ± olmayan hastalÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan sigara Ã§ok Ã¶nemli bir mesele. Sigara toplam hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼nÃ¼n, erken Ã¶lÃ¼mlerin neredeyse Ã¼Ã§te birinden sorumlu. DolayÄ±sÄ±yla o konularÄ± da burada tartÄ±ÅŸtÄ±k." dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AkdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, politika laboratuvarlarÄ±yla, paydaÅŸlarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±. TÃ¼rkiye tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da o yapacak. TÄ±pkÄ± sigara meselesinde olduÄŸu gibi bÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan maddelerle ilgili olarak SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu meseleyle mÃ¼cadeleyi kendi himayesine almÄ±ÅŸ durumda. Bu bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans."Â
BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede tÃ¼m ailelere gÃ¶revler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan AkdaÄŸ, bunlara son zamanlarda hÄ±zla yayÄ±lan teknoloji baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da girdiÄŸini bildirdi.
AkdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Aileler Ã§ocuklarÄ±yla daha fazla vakit geÃ§irmelilerdir. Bu geÃ§irdikleri vakit yararlÄ± bir vakit olmalÄ±. FaydalÄ± bir zaman geÃ§irmeliler. OturmalÄ±lar, konuÅŸmalÄ±lar. Evlerimize gittiÄŸimiz zaman herkes bir televizyonun ya da bir dijital ortamÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na oturursa o zaman Ã§ocuklarÄ±mÄ±z yabancÄ±laÅŸÄ±r. Zaten teknolojiye koÅŸar adÄ±m bir gidiÅŸ var. Onun iÃ§in aileler Ã§ocuklarÄ±yla sÃ¶zde deÄŸil de hakikatte alakadar olsunlar. Bu Ã§ok Ã¶nemli. Biz elbette ki Ã¼stÃ¼mÃ¼ze dÃ¼ÅŸeni hÃ¼kÃ¼met olarak yapacaÄŸÄ±z, yapmaya devam edeceÄŸiz. Bu hususta ailelerle ilgili eÄŸitimler de yapÄ±yoruz. Ancak gerÃ§ekte iÅŸin asÄ±l bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± ailelerin sÄ±rtÄ±ndadÄ±r."
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ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi
Ä°srail'den askeri bir yetkili, Suriye'nin Humus kentindeki T-4 askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlenen ve bazÄ± Ä°ran askerlerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunun Ã¼lkesine ait olduÄŸu itirafÄ±nda bulundu.
Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentindeki TÃ¼rk KonsolosluÄŸuna saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡unying, "SuÃ§luluk varsayÄ±mÄ± ile egemen bir devlete askeri operasyon dÃ¼zenlemenin sorumsuzca olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Suriyeâ€™nin kimyasal silah meselesinin yalÄ±n gerÃ§eklere ihtiyacÄ± var. " dedi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden rahatsÄ±z olduÄŸunu dile getirerek, "ABD bu saldÄ±rÄ±larla Ã¼Ã§ Ã¼lke (TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran) arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Ã¼lkeler uyanÄ±k olmalÄ±dÄ±rlar ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmelidirler." dedi.
AB DÄ±ÅŸiÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceÄŸi belirtilerek "Suriye'deki zulmÃ¼n devam etmesi durumunda AB ek yaptÄ±rÄ±m uygulama seÃ§eneÄŸini deÄŸerlendirecektir." ifadesine yer verildi
HÄ±rvat Savunma Konseyiâ€™nin Ã¶zel birlikleri, 16 Nisan 1993â€™te Bosna-Hersekâ€™in Vitez ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulunan AhmiÃ§i KÃ¶yÃ¼â€™ne girip, 43â€™Ã¼ kadÄ±n ve Ã§ocuk toplam 116 sivili katletmiÅŸti. HÄ±rvat askerler tarafÄ±ndan katledilen 116 BoÅŸnak, katliamÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, dÃ¼n gece sÃ¶ylediÄŸi, "10 gÃ¼n Ã¶nce ABD BaÅŸkanÄ± Trump, askerlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AmerikalÄ±larÄ± Suriye'de kalmaya biz ikna ettik..." sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan Beyaz Saray'dan kendisine cevap gelince, bu kez de "Beyaz Saray'Ä±n bu gece hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±, bizim en baÅŸÄ±ndan bu yana savunduÄŸumuz pozisyondur. ABD ile Fransa arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor:.." diye konuÅŸtu.