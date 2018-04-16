19:11, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Macaristan'dan Soros iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, Macar asÄ±llÄ±Â AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'un, Macaristan'Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in BrÃ¼ksel'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Avrupa BirliÄŸi (AB) dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Szijjarto, Macar Haber AjansÄ±na (MTI) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Soros'un, Ã¼lkesinde 8 Nisan'da dÃ¼zenlenen genel seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini ve Macaristan'Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

MacarlarÄ±n seÃ§imde gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ve MacarlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini Ã¶n plana Ã§Ä±karan Macar YurttaÅŸ Partisini (Fidesz) desteklediÄŸini savunan Szijjarto, ''George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Her ikisi de aÅŸÄ±rÄ± derecede gÃ¶Ã§men taraftarÄ± ve Macar hÃ¼kÃ¼metinin gÃ¶Ã§men politikasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ±.'' diye konuÅŸtu.

FÄ°DESZ-KDNP KOALÄ°SYONU OYLARIN YÃœZDE 49'UNU ALDI

SeÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, iktidardaki Fidesz (Macar YurttaÅŸ BirliÄŸi) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oylarÄ±n yÃ¼zde 49'unu, Jobbik yÃ¼zde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan iÃ§in Diyalog Partisi (PM) yÃ¼zde 11'ini, YeÅŸiller Partisi (LMP) yÃ¼zde 7'sini, Demokratik Koalisyonu ise yÃ¼zde 5'ini alarak mecliste temsil hakkÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

SEÃ‡Ä°MÄ°N ANA KONUSU SIÄžINMACILAR VE Ä°SLAM

NÃ¼fusunun sadece yÃ¼zde 0,2'sini MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Macaristan'da seÃ§im kampanyalarÄ±nÄ±n ana konusu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Ä°slam oldu.

BaÅŸbakan Viktor Orban baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Avrupa'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar tarafÄ±ndan istila edildiÄŸini, kiliselerin kapatÄ±larak yerlerine camilerin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerde kendi kanunlarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AGÄ°T Demokratik Kurumlar ve Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi DirektÃ¶rÃ¼ (ODIHR) Douglas Wake, Macaristan'da yapÄ±lan genel seÃ§imlerin "yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ± sÃ¶ylemler ve korku havasÄ± iÃ§inde geÃ§tiÄŸini" belirtmiÅŸ, ''SeÃ§menler birÃ§ok aday arasÄ±ndan tercihte bulunabilmesine raÄŸmen korku havasÄ±, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ± sÃ¶ylemler, medyanÄ±n tek taraflÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸeffaf olmayan kampanya finansmanÄ± gerÃ§ek anlamda siyasi tartÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±.'' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.