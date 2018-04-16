19:41, 16 Nisan 2018 Pazartesi

ABD Kongresi Ã¼yelerinden Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Esed rejiminin 7 Nisanâ€™da abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±ya tepki olarakÂ ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±,Â ABD kongresinde bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ± ancak Kongrenin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci, saldÄ±rÄ±nÄ±n daha geniÅŸ strateji ile desteklenmesi konusunda uyarÄ±da bulundu.

"ESED BEDELÄ°NÄ°N SINIRLI BÄ°R AMERÄ°KAN SALDIRISI OLACAÄžINI HESAP ETMÄ°Åž OLMALI"

Kongrenin ÅŸahinlerinden biri olarak bilinen CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r Â Lindsey Graham yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±yÄ± takdir ederken, saldÄ±rÄ± ile ilgili kaygÄ±sÄ±nÄ± da belirtti.Â

Graham aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "KorkarÄ±m ki bu saldÄ±rÄ± zayÄ±f bir askeri tepki olarak gÃ¶rÃ¼lecek ve Esed tekrar kimyasal silah kullanma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir bedel Ã¶demiÅŸ olacak. Esed, iÅŸ yapmanÄ±n bedelinin sÄ±nÄ±rlÄ± bir Amerikan saldÄ±rÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± hesap etmiÅŸ olmalÄ±. Rusya ve Ä°ran, bu sÄ±nÄ±rlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ±, 'ABDâ€™nin ayrÄ±lmadan Ã¶nce bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± birkaÃ§ bomba ile tatmin olmasÄ±' olarak gÃ¶recek." ifadesini kullandÄ±.

"ABD'NÄ°N ORTA DOÄžUâ€™DAKÄ° AMAÃ‡LARINA ULAÅžMASINI SAÄžLAYAMAZ"

SaldÄ±rÄ±ya destek vererek ABDâ€™nin Suriye stratejisi konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ± belirten bir diÄŸer isim de Arizona SenatÃ¶rÃ¼ CumhuriyetÃ§i John McCain.

Arizonaâ€™da kanser tedavisi gÃ¶ren McCain, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, saldÄ±rÄ±ya destek verdi ancak ABDâ€™nin uzun dÃ¶nemde baÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in Suriye ve tÃ¼m bÃ¶lge konusunda kapsamlÄ± bir strateji yapmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

McCain, "BaÅŸkanÄ±n sadece DEAÅž ile ilgili deÄŸil aynÄ± zamanda Rusya ve Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki kÃ¶tÃ¼ etkilerine karÅŸÄ± hedeflerimizi ortaya koymasÄ± gerekir. GeniÅŸ stratejiden baÄŸÄ±msÄ±z hava saldÄ±rÄ±larÄ± gerekli olabilir ancak bunlar tek baÅŸÄ±na ABD'nin Orta DoÄŸuâ€™daki amaÃ§larÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BAÅžKANIN TAHRÄ°K EDÄ°CÄ° TWEETLERÄ° KENDÄ°SÄ°NÄ° KÃ–ÅžEYE SIKIÅžTIRDI"

Bir eleÅŸtiri de Rhode Island SenatÃ¶rÃ¼ Demokrat Jack Reedâ€™den geldi.

Reed, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Bu adÄ±mÄ±n kapsamÄ± ve etkisi konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacÄ±mÄ±z var. BaÅŸkanÄ±n tahrik edici tweetleri kendisini kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. SÄ±nÄ±rlÄ± cezalandÄ±rÄ±cÄ± bir harekat, Suriye halkÄ±nÄ± gerÃ§ekten rahatlatacak tek ÅŸey olan Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n son bulmasÄ± iÃ§in dizayn edilmiÅŸ kapsamlÄ± bir stratejinin yerini tutamaz."