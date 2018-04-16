20:13, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°srail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerleriÂ tarafÄ±ndan vurulan Filistinli gencin, tedavi edilmek Ã¼zere abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nden iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸiÂ iÃ§in gerekli olan izin ancakÂ bir bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilmesinin ardÄ±ndan alÄ±nabildi.

"Jerusalem Post" gazetesinin haberine gÃ¶re, 30 Mart'taki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda iki bacaÄŸÄ±ndan birden vurulanÂ Yusuf Iad KarnazÂ (20) isimli Filistinli gencin avukatÄ±, Gazze'deki hastanelerde imkanlarÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle mÃ¼vekkilinin Ramallah'taki bir hastaneye sevki iÃ§in Ä°srail mahkemesine baÅŸvurdu.

Mahkeme, dÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada sÃ¶z konusu baÅŸvuruyu kabul ederek Karnaz'Ä±n Ramallah'taki hastaneye sevki iÃ§in Ä°srail makamlarÄ±ndan gerekli iznin verilmesini istedi.

DÄ°ÄžER BACAÄžINI DA KAYBEDEBÄ°LÄ°R

Ancak mahkemenin bu geciken kararÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatmasÄ± nedeniyle Ramallah'taki hastaneye sevk edilemeyen Karnaz'Ä±n bir bacaÄŸÄ±nÄ±n Gazze'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle kesilmesinin ardÄ±ndan geldiÄŸi kaydedildi.

Karnaz'Ä±n bir an Ã¶nce Ramallah'ta tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir hastaneye sevk edilememesi durumunda diÄŸer bacaÄŸÄ±nÄ± da kaybetme tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu belirtiliyor.

Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde Ä°srail askerlerinin protestoculara gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 35 Filistinli ÅŸehit oldu, bir Ã§oÄŸu gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.