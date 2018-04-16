Ä°srail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail askerleriÂ tarafÄ±ndan vurulan Filistinli gencin, tedavi edilmek Ã¼zere abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nden iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸiÂ iÃ§in gerekli olan izin ancakÂ bir bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilmesinin ardÄ±ndan alÄ±nabildi.
"Jerusalem Post" gazetesinin haberine gÃ¶re, 30 Mart'taki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda iki bacaÄŸÄ±ndan birden vurulanÂ Yusuf Iad KarnazÂ (20) isimli Filistinli gencin avukatÄ±, Gazze'deki hastanelerde imkanlarÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olmasÄ± nedeniyle mÃ¼vekkilinin Ramallah'taki bir hastaneye sevki iÃ§in Ä°srail mahkemesine baÅŸvurdu.
Mahkeme, dÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada sÃ¶z konusu baÅŸvuruyu kabul ederek Karnaz'Ä±n Ramallah'taki hastaneye sevki iÃ§in Ä°srail makamlarÄ±ndan gerekli iznin verilmesini istedi.
Ancak mahkemenin bu geciken kararÄ±nÄ±n, Ä°srail'in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatmasÄ± nedeniyle Ramallah'taki hastaneye sevk edilemeyen Karnaz'Ä±n bir bacaÄŸÄ±nÄ±n Gazze'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle kesilmesinin ardÄ±ndan geldiÄŸi kaydedildi.
Karnaz'Ä±n bir an Ã¶nce Ramallah'ta tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir hastaneye sevk edilememesi durumunda diÄŸer bacaÄŸÄ±nÄ± da kaybetme tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu belirtiliyor.
Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart'tan bu yana devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerinde Ä°srail askerlerinin protestoculara gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 35 Filistinli ÅŸehit oldu, bir Ã§oÄŸu gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s'a ertelendi.
Pentagon'un 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§in silah ve ekipman talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "Daha YÃ¼ksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabÄ±nda, Trumpâ€™Ä± hedef aldÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri operasyonun Ã¼lkesinin "ulusal Ã§Ä±karÄ±na" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°srail mahkemesi, gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bacaklarÄ±ndan vurulan Filistinli gencin tedavi iÃ§in Gazze'den Ramallah'a geÃ§iÅŸine ancak bir bacaÄŸÄ± kesildikten sonra izin verdi.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi