Erdoğan, Stoltenberg ile Türkiye-NATO ilişkilerini ve Suriye'yi görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kabulde, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg Şam yönetiminin kimyasal silah kullanması sonrası ABD, İngiltere ve Fransa’nın operasyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde, isim vermeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yüklendi. Erdoğan, "Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Katliamların daniskasını onlar yaptılar. Geçen birisine söyledim telefonda. Siz Cezayir’de 5 milyon insanı katletmediniz mi? Sadece orası mı, Ruanda’da katlettiniz. Hesabını verdiler mi? Vermediler....” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı ile ilgili olarak, "Popülizmi seviyor, aşırı sağ partiden. Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. Türkiye ortak güvenlik çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede büyük katkıda bulunuyor. Türkiye NATO için çok şey yapıyor. NATO Türkiye'nin yanındadır..." dedi
Türkiye Enerji Bakanı Albayrak, "4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu" konferansına katılmak için Berlin’i ziyaret edecek. Albayrak’ın Berlin ziyareti, Almanya’da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye’den gerçekleştirilecek ilk üst düzey ziyaret olması nedeniyle büyük önem taşıyor.
Başbakan Binalı Yıldırım, "Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması..." dedi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin, 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 133'ü tutuklu, 143 sanığın yargılanması sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Olmaz olsun böyle barış. Gelin yeni barışın temelini atalım..." dedi.
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin Bestler-Dereler'deki Kuyutepe üs bölgesine saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine ilişkin, "Suriye politikamız hakkın ve doğru olanın yanında olmaktır, Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız." sözleriyle tepki gösterdi
TÜİK, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.
İşsizlik oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan düşüşle yüzde 10,8 olurken, işsiz sayısının 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye düştüğü bildirildi.
İçişleri Bakanı Soylu, "OHAL'den önce 2453 etkinliğe müdahale edilmiş. OHAL esnasında 21 ayda 560 etkinliğe müdahale edilmiş. Aslında yasaya uyum, kanuna uyum daha iyi bir noktaya gelmiş." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Suriye'de Türkiye'nin olmadığı hiçbir adımın atılması mümkün değil." dedi.
Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda, son 10 günde 1'i sağ 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.