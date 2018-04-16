Ä°ngiltere'den Suriye operasyonunda 'ulusal Ã§Ä±kar' vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen oturumda, Suriye'nin kimyasal silah hedeflerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonla ilgili Ä°ngiliz milletvekillerini bilgilendirdi.
May, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye'nin Duma ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± "korkunÃ§" ifadesiyle nitelendirerek, "TÃ¼m emareler bunun bir kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde." dedi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n boyutuna dikkat Ã§ekerek, kapasitelerinin yetersizliÄŸi sebebiyle bÃ¶ylesine bir saldÄ±rÄ±nÄ±n muhalif gruplar ya da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenemeyeceÄŸini vurgulayan Ä°ngiliz BaÅŸbakan, "Bu saldÄ±rÄ±yÄ± baÅŸka hiÃ§bir grup gerÃ§ekleÅŸtiremezdi." diyerek saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusunun Esed rejimi olduÄŸunu savundu.
"Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§eklerini gizlemek Ã¼zere geniÅŸ bir giriÅŸimde bulunulduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼ren May, Rusya'nÄ±n bu konuda rejime destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Ä°ngiliz uzmanlarÄ±n deÄŸerlendirmeleri doÄŸrultusunda Duma'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusunun Suriye rejimi olduÄŸunu ifade eden May, "(Rejimin) IsrarcÄ± davranÄ±ÅŸ biÃ§imi de kimyasal silahlarÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu anlamÄ±na geliyor." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyona iliÅŸkin, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:
"Harekete geÃ§tik Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapmak ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. Suriye'de kimyasal silahlarÄ±n daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek ve bu silahlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi konusunda kÃ¼resel fikir birliÄŸini savunmak bizim ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. Ä°ster Suriye'de, ister Ä°ngiltere sokaklarÄ±nda ya da baÅŸka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n normalleÅŸtirilmesine izin veremeyiz. Bunu BaÅŸkan Trump istedi diye yapmadÄ±k. Bunu yaptÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ yapÄ±lmasÄ± gereken doÄŸru ÅŸey olduÄŸuna inandÄ±k. Ve yalnÄ±z da deÄŸiliz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karara yÃ¶nelik geniÅŸ tabanlÄ± uluslararasÄ± destek verildi."
Ãœlkesindeki muhalefet partileri ile bazÄ± kesimlerin, parlamentoya danÄ±ÅŸÄ±lmadan harekete geÃ§ilmesi konusunda kendisi eleÅŸtirmesine de deÄŸinen May, "Bu (askeri operasyon), iÃ§ savaÅŸa mÃ¼dahale etme ya da rejim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili deÄŸil. Bu, (Suriye'nin) kimyasal silah kapasitesini azaltan ve kullanÄ±mlarÄ±nÄ± engelleyen, sÄ±nÄ±rlÄ±, hedefe yÃ¶nelik ve etkili bir saldÄ±rÄ±dÄ±r." dedi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s'a ertelendi.
Pentagon'un 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§in silah ve ekipman talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "Daha YÃ¼ksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabÄ±nda, Trumpâ€™Ä± hedef aldÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri operasyonun Ã¼lkesinin "ulusal Ã§Ä±karÄ±na" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°srail mahkemesi, gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bacaklarÄ±ndan vurulan Filistinli gencin tedavi iÃ§in Gazze'den Ramallah'a geÃ§iÅŸine ancak bir bacaÄŸÄ± kesildikten sonra izin verdi.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi