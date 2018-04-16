20:45, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°ngiltere'den Suriye operasyonunda 'ulusal Ã§Ä±kar' vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen oturumda, Suriye'nin kimyasal silah hedeflerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonla ilgili Ä°ngiliz milletvekillerini bilgilendirdi.

May, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Suriye'nin Duma ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± "korkunÃ§" ifadesiyle nitelendirerek, "TÃ¼m emareler bunun bir kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde." dedi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n boyutuna dikkat Ã§ekerek, kapasitelerinin yetersizliÄŸi sebebiyle bÃ¶ylesine bir saldÄ±rÄ±nÄ±n muhalif gruplar ya da DEAÅž tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenemeyeceÄŸini vurgulayan Ä°ngiliz BaÅŸbakan, "Bu saldÄ±rÄ±yÄ± baÅŸka hiÃ§bir grup gerÃ§ekleÅŸtiremezdi." diyerek saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusunun Esed rejimi olduÄŸunu savundu.

"Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§eklerini gizlemek Ã¼zere geniÅŸ bir giriÅŸimde bulunulduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼ren May, Rusya'nÄ±n bu konuda rejime destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Ä°ngiliz uzmanlarÄ±n deÄŸerlendirmeleri doÄŸrultusunda Duma'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusunun Suriye rejimi olduÄŸunu ifade eden May, "(Rejimin) IsrarcÄ± davranÄ±ÅŸ biÃ§imi de kimyasal silahlarÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu anlamÄ±na geliyor." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

"SINIRLI, HEDEFE YÃ–NELÄ°K VE ETKÄ°LÄ° BÄ°R SALDIRI"

May, Ã¼lkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi askeri operasyona iliÅŸkin, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"Harekete geÃ§tik Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapmak ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. Suriye'de kimyasal silahlarÄ±n daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek ve bu silahlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi konusunda kÃ¼resel fikir birliÄŸini savunmak bizim ulusal Ã§Ä±karÄ±mÄ±za. Ä°ster Suriye'de, ister Ä°ngiltere sokaklarÄ±nda ya da baÅŸka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n normalleÅŸtirilmesine izin veremeyiz. Bunu BaÅŸkan Trump istedi diye yapmadÄ±k. Bunu yaptÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ yapÄ±lmasÄ± gereken doÄŸru ÅŸey olduÄŸuna inandÄ±k. Ve yalnÄ±z da deÄŸiliz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karara yÃ¶nelik geniÅŸ tabanlÄ± uluslararasÄ± destek verildi."

Ãœlkesindeki muhalefet partileri ile bazÄ± kesimlerin, parlamentoya danÄ±ÅŸÄ±lmadan harekete geÃ§ilmesi konusunda kendisi eleÅŸtirmesine de deÄŸinen May, "Bu (askeri operasyon), iÃ§ savaÅŸa mÃ¼dahale etme ya da rejim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili deÄŸil. Bu, (Suriye'nin) kimyasal silah kapasitesini azaltan ve kullanÄ±mlarÄ±nÄ± engelleyen, sÄ±nÄ±rlÄ±, hedefe yÃ¶nelik ve etkili bir saldÄ±rÄ±dÄ±r." dedi.