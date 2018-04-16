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Erdoğan ve Merkel, Suriye'yi görüştü
Erdoğan ve Merkel, Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. 

İki lider görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.



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Güncel Haberleri
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