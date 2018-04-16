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Eski FBI Direktörü Comey kitabında Trump'ı hedef aldı
Eski FBI Direktörü Comey kitabında Trump'ı hedef aldı

Eski FBI Direktörü Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Trump’ı hedef aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.

Görevine Mayıs 2017’de Başkan Trump tarafından son verilen Comey, bu ay yayınlanan kitabında Başkan Trump’ın "ahlakiliğini" sorguladı.

"TRUMP’IN ABD BAŞKANLIĞI ORMAN YANGINI"

Yaklaşık 300 sayfalık kitapta Trump’ın ABD Başkanlığını "Orman yangınına" benzeten Comey, Trump için "Bu Başkan ahlaksız, gerçeklere ve kurumsal değerlere bağlılığı yok." ifadesini kullandı.

Comey’in kitabında, Başkan Trump’la çalışmanın yanındakiler için nasıl bir psikolojik baskı oluşturduğuna farklı örnekler vererek sıkça vurgu yapıp, Başkanın çevresindeki isimlere hakaretler ettiğini iddia etti.

"KÜÇÜK-BÜYÜK HER ŞEY HAKKINDA YALAN SÖYLÜYOR"

Başkan Trump’ın da katıldığı bir toplantıya dair duygularını paylaşan Comey, kitabında, şu görüşlere yer verdi:

"Sessiz halkanın rızası. Patron mutlak bir şekilde kontrol ediyor. Sadakat yeminleri. Dünyaya biz ve onlar olarak bakıyor. Küçük-büyük her şey hakkında yalan söylüyor. Bazı organizasyonların sadakat kodları onları ahlakiliğin ve gerçeğin üstünde bir yere koyuyor."

Kitabında sıkça Trump’ın “yalan söylediğine” yönelik iddialarda bulunan Comey, Trump’ın ABD Başkanı olmasının ülkenin “değerlerine” aykırı olduğunu belirtti.

"SURATI BİRAZ PORTAKALA BENZİYOR"

Başkan Trump'ın görünüşü hakkında adeta dalga geçercesine yorumlarda bulunan Comey, Trump'a yönelik, şunları aktardı:

"Suratı biraz portakala benziyor, gözlerinin altında parlak bir yarım ay gibi beyazlık var, sanki güneşlenirken o bölgeler kapatılmış gibi. Saçları peruk, parlak sarı. Ellerini ilk gördüğümde ölçülerine takılmıştım, benimkinden küçüktü ama çok anormal değildi."



İlgili Konular trump james comey
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