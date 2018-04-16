Eski FBI Direktörü Comey kitabında Trump'ı hedef aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Başkan Donald Trump’ı hedef aldı.
Görevine Mayıs 2017’de Başkan Trump tarafından son verilen Comey, bu ay yayınlanan kitabında Başkan Trump’ın "ahlakiliğini" sorguladı.
Yaklaşık 300 sayfalık kitapta Trump’ın ABD Başkanlığını "Orman yangınına" benzeten Comey, Trump için "Bu Başkan ahlaksız, gerçeklere ve kurumsal değerlere bağlılığı yok." ifadesini kullandı.
Comey’in kitabında, Başkan Trump’la çalışmanın yanındakiler için nasıl bir psikolojik baskı oluşturduğuna farklı örnekler vererek sıkça vurgu yapıp, Başkanın çevresindeki isimlere hakaretler ettiğini iddia etti.
Başkan Trump’ın da katıldığı bir toplantıya dair duygularını paylaşan Comey, kitabında, şu görüşlere yer verdi:
"Sessiz halkanın rızası. Patron mutlak bir şekilde kontrol ediyor. Sadakat yeminleri. Dünyaya biz ve onlar olarak bakıyor. Küçük-büyük her şey hakkında yalan söylüyor. Bazı organizasyonların sadakat kodları onları ahlakiliğin ve gerçeğin üstünde bir yere koyuyor."
Kitabında sıkça Trump’ın “yalan söylediğine” yönelik iddialarda bulunan Comey, Trump’ın ABD Başkanı olmasının ülkenin “değerlerine” aykırı olduğunu belirtti.
Başkan Trump'ın görünüşü hakkında adeta dalga geçercesine yorumlarda bulunan Comey, Trump'a yönelik, şunları aktardı:
"Suratı biraz portakala benziyor, gözlerinin altında parlak bir yarım ay gibi beyazlık var, sanki güneşlenirken o bölgeler kapatılmış gibi. Saçları peruk, parlak sarı. Ellerini ilk gördüğümde ölçülerine takılmıştım, benimkinden küçüktü ama çok anormal değildi."
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da 30 su kuyusu açtı.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ceza duruşması 16 Mayıs'a ertelendi.
Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.
AP Başkanı Antonio Tajani, "Durumun ağırlığı karşısında bugünden itibaren Parlamentonun güçlü bir mesaj göndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI Direktörü Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Trump’ı hedef aldı.
İngiltere Başbakanı May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söyledi.
İsrail mahkemesi, gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından bacaklarından vurulan Filistinli gencin tedavi için Gazze'den Ramallah'a geçişine ancak bir bacağı kesildikten sonra izin verdi.
ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'de Esed rejimine düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci tarafından eleştirildi.
ABD Başkanı Trump, "ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Elia for media isimli medya kurumunu "terör örgütü" ilan ettiği bildirildi.
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyor. Soros, Brüksel'de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşüyor." dedi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede dünyanın en iyi stratejik planlarından birini yaptığını belirterek, "Yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da takdim edeceğiz çalışmalarımızı." dedi.
Karadağ'da eski başbakan ve bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Suudi Arabistan'da düzenlenen ve "Bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının kapanış törenine, Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da katıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbede de, bazı göstericiler yaralandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye’deki operasyon sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin 'ayrılma' ifadelerine karşılık, "Rusya ile Türkiye’nin ayrılmadığı" cevabını verdi