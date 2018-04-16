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22:24, 16 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
21:20, 16 Nisan 2018 Pazartesi

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AP Genel Kurulu Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
AP Genel Kurulu Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani,Â parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj vermek ve Ã§Ã¶zÃ¼mler ortaya koymak amacÄ±yla yarÄ±nÂ SuriyeÂ konulu bir oturum dÃ¼zenleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AP Genel Kurulu, Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde toplandÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." ifadesini kullanarak, Suriye krizi ile ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik askeri operasyonun Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katÄ±lacaÄŸÄ± bir oturumda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini, yarÄ±n Genel Kurula hitap edecek Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile de konunun gÃ¼ndeme getirileceÄŸini belirtti.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile operasyon hakkÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini dile getiren Tajani, "May bana, operasyonun sivil halkÄ± deÄŸil kimyasal silah Ã¼retim ve geliÅŸtirme merkezlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. " dedi.

Kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n AP iÃ§in de kimsenin aÅŸmamasÄ± gereken bir kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgi olduÄŸunu kaydeden Tajani, "Orta DoÄŸu ve Akdeniz bÃ¶lgesinde barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± saÄŸlamak iÃ§in daha kararlÄ± bir ÅŸekilde hareket etmeliyiz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in tam anlamÄ±yla mÃ¼dahil olduÄŸu diyalog ve diplomasiyi gÃ¼Ã§lendirmeliyiz. Akdeniz bÃ¶lgesi, Avrupa'nÄ±n, ÅŸiddetin yayÄ±lmasÄ± ve savaÅŸ suÃ§larÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi ve uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelerle yasaklanmÄ±ÅŸ silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in Ã§ok ÅŸey yapabileceÄŸi bir bÃ¶lgedir." diye konuÅŸtu.

Durumun dramatik olduÄŸunu vurgulayan Tajani, "Acil olarak bir AB ortak savunma ve dÄ±ÅŸiÅŸleri politikasÄ± inÅŸa etmek gerekiyor." diyerek, AB bÃ¼tÃ§esinin tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± oturumda bu konularÄ±n belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha Ã¶nce AP Genel Kuruluna hitap edeceÄŸi aÃ§Ä±klanan Macron'un, AB'nin geleceÄŸi ve BirliÄŸin durumu gibi konularda konuÅŸma yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Avrupa Parlamentosu Antonio Tajani
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