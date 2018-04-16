21:22, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Pentagon'dan PKK iÃ§in silah talebi





Pentagon'un 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§in silah ve ekipman talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon)Â 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'deÂ PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§inÂ silah ve ekipmanÂ talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Â

Ä°lgili Konular Pentagon Suriye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.