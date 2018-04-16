21:30, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eskiÂ Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ±nÄ±n 7 MayÄ±s'tan 16 MayÄ±s'a ertelendiÄŸi bildirildi.

DavanÄ±n yargÄ±cÄ± Richard Berman, Ä°ngilizceden TÃ¼rkÃ§eye Ã§eviri yapan tercÃ¼manlarÄ±n 7 MayÄ±s olarak belirlenen tarihte ''duruÅŸmada bulunamayacaklarÄ±'' gerekÃ§esiyle duruÅŸmanÄ±n 16 MayÄ±s'a ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DuruÅŸma daha Ã¶nce de savcÄ±lÄ±k ve savunma tarafÄ±ndan mahkemeye Ã§ok sayÄ±da materyal sunulmasÄ± nedeniyle yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan 11 Nisan'dan 7 MayÄ±s'a ertelenmiÅŸti.Â

188 AYDAN FAZLA HAPSÄ° TALEP EDÄ°LÄ°YOR

Atilla'nÄ±n avukatlarÄ± mÃ¼vekkilleri iÃ§in 46 ila 57 ay (4-5 yÄ±l) hapis cezasÄ± istenmesi gerektiÄŸini belirterek, mahkemeden bunun Ã§ok daha altÄ±nda bir ceza vermesini talep etmiÅŸti.

SavcÄ±lÄ±k ise davanÄ±n yargÄ±cÄ± Berman'dan Atilla iÃ§in 188 aydan fazla (15,5 yÄ±l) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezasÄ± vermesini talep ediyor.

ATÄ°LLA'NIN AVUKATLARININ TEMYÄ°ZE BAÅžVURMASI BEKLENÄ°YOR

Hakan Atilla'nÄ±n cezasÄ±nÄ±n belli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ± tarafÄ±ndan temyize baÅŸvurulmasÄ± bekleniyor.

JÃ¼ri, Atilla'yÄ± hakkÄ±ndaki 6 suÃ§lamanÄ±n 5'inden suÃ§lu bulmuÅŸ, "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±nda ise masum olduÄŸuna karar vermiÅŸti.

ABDâ€™nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekle suÃ§lanan ve 19 Mart 2016â€™da ABDâ€™de tutuklanan iÅŸ adamÄ± RÄ±za Sarraf, yargÄ±lanmasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala 26 Ekim 2017â€™da hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±kla iÅŸ birliÄŸine gitmiÅŸti.

Eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ise davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olarak yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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