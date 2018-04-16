DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:24, 16 Nisan 2018 Pazartesi
Amerika
21:30, 16 Nisan 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± ertelendi
Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± ertelendi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s'a ertelendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eskiÂ Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ±nÄ±n 7 MayÄ±s'tan 16 MayÄ±s'a ertelendiÄŸi bildirildi.

DavanÄ±n yargÄ±cÄ± Richard Berman, Ä°ngilizceden TÃ¼rkÃ§eye Ã§eviri yapan tercÃ¼manlarÄ±n 7 MayÄ±s olarak belirlenen tarihte ''duruÅŸmada bulunamayacaklarÄ±'' gerekÃ§esiyle duruÅŸmanÄ±n 16 MayÄ±s'a ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DuruÅŸma daha Ã¶nce de savcÄ±lÄ±k ve savunma tarafÄ±ndan mahkemeye Ã§ok sayÄ±da materyal sunulmasÄ± nedeniyle yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan 11 Nisan'dan 7 MayÄ±s'a ertelenmiÅŸti.Â 

188 AYDAN FAZLA HAPSÄ° TALEP EDÄ°LÄ°YOR

Atilla'nÄ±n avukatlarÄ± mÃ¼vekkilleri iÃ§in 46 ila 57 ay (4-5 yÄ±l) hapis cezasÄ± istenmesi gerektiÄŸini belirterek, mahkemeden bunun Ã§ok daha altÄ±nda bir ceza vermesini talep etmiÅŸti.

SavcÄ±lÄ±k ise davanÄ±n yargÄ±cÄ± Berman'dan Atilla iÃ§in 188 aydan fazla (15,5 yÄ±l) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezasÄ± vermesini talep ediyor.

ATÄ°LLA'NIN AVUKATLARININ TEMYÄ°ZE BAÅžVURMASI BEKLENÄ°YOR

Hakan Atilla'nÄ±n cezasÄ±nÄ±n belli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ± tarafÄ±ndan temyize baÅŸvurulmasÄ± bekleniyor.

JÃ¼ri, Atilla'yÄ± hakkÄ±ndaki 6 suÃ§lamanÄ±n 5'inden suÃ§lu bulmuÅŸ, "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±nda ise masum olduÄŸuna karar vermiÅŸti.

ABDâ€™nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekle suÃ§lanan ve 19 Mart 2016â€™da ABDâ€™de tutuklanan iÅŸ adamÄ± RÄ±za Sarraf, yargÄ±lanmasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala 26 Ekim 2017â€™da hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±kla iÅŸ birliÄŸine gitmiÅŸti.

Eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ise davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olarak yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular Hakan Atilla
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Ä°HH Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±
Ä°HH Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±.
Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± ertelendi
Hakan Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± ertelendi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s'a ertelendi.
Pentagon'dan PKK iÃ§in silah talebi
Pentagon'dan PKK iÃ§in silah talebi

Pentagon'un 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§in silah ve ekipman talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AP Genel Kurulu Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
AP Genel Kurulu Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey kitabÄ±nda Trump'Ä± hedef aldÄ±
Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey kitabÄ±nda Trump'Ä± hedef aldÄ±

Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "Daha YÃ¼ksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabÄ±nda, Trumpâ€™Ä± hedef aldÄ±.
Ä°ngiltere'den Suriye operasyonunda 'ulusal Ã§Ä±kar' vurgusu
Ä°ngiltere'den Suriye operasyonunda 'ulusal Ã§Ä±kar' vurgusu

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri operasyonun Ã¼lkesinin "ulusal Ã§Ä±karÄ±na" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°srail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'
Ä°srail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'

Ä°srail mahkemesi, gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bacaklarÄ±ndan vurulan Filistinli gencin tedavi iÃ§in Gazze'den Ramallah'a geÃ§iÅŸine ancak bir bacaÄŸÄ± kesildikten sonra izin verdi.
ABD Kongresi Ã¼yelerinden Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na eleÅŸtiri
ABD Kongresi Ã¼yelerinden Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na eleÅŸtiri

ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
Trump'tan 'devalÃ¼asyon oyunu' eleÅŸtirisi
Trump'tan 'devalÃ¼asyon oyunu' eleÅŸtirisi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail DoÄŸu KudÃ¼s'te bir medya kurumunu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etti
Ä°srail DoÄŸu KudÃ¼s'te bir medya kurumunu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etti

Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
Macaristan'dan Soros iddiasÄ±
Macaristan'dan Soros iddiasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele planÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na sunulacak
BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele planÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na sunulacak

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'daki seÃ§imin nihai sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
KaradaÄŸ'daki seÃ§imin nihai sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'daki '1 Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±' tatbikatÄ± sona erdi
Suudi Arabistan'daki '1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±' tatbikatÄ± sona erdi

Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.
Yunanistan'da Esed rejimine destek gÃ¶sterisinde arbede
Yunanistan'da Esed rejimine destek gÃ¶sterisinde arbede

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, ABD'nin Suriye operasyonunu protesto eden gÃ¶stericilerle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede de, bazÄ± gÃ¶stericiler yaralandÄ±.
Rusya dan Macron a 'TÃ¼rkiye' cevabÄ±
Rusyaâ€™dan Macronâ€™a 'TÃ¼rkiye' cevabÄ±

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriyeâ€™deki operasyon sonrasÄ± Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macronâ€™un TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerine iliÅŸkin 'ayrÄ±lma' ifadelerine karÅŸÄ±lÄ±k, "Rusya ile TÃ¼rkiyeâ€™nin ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" cevabÄ±nÄ± verdi

Haberler

Hakan Atilla iÃ§in 188 aydan fazla hapis istemi
Hakan Atilla iÃ§in 188 aydan fazla hapis istemi

Hakan Atilla mahkemeye yeni beraat baÅŸvurusu yapmayacak
Hakan Atilla mahkemeye yeni beraat baÅŸvurusu yapmayacak

ABD'deki Atilla davasÄ±na iliÅŸkin SaygÄ±lÄ±'nÄ±n ifadesi alÄ±nÄ±yor
ABD'deki Atilla davasÄ±na iliÅŸkin SaygÄ±lÄ±'nÄ±n ifadesi alÄ±nÄ±yor

"Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar"
quot Hakan Atilla Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar quot

HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± ve iade talebi
HÃ¼seyin Korkmaz hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± ve iade talebi

Ä°brahim KalÄ±n'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°brahim KalÄ±n'dan kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±

Halkbank'tan Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
Halkbank'tan Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Hakan Atilla davasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 