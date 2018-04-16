21:36, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°HH Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±





Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±nÂ GÃ¼ney ve Orta Darfur eyaletlerinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 30 su kuyusundan yaklaÅŸÄ±k 20 bin SudanlÄ±nÄ±n yararlanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ä°HH Sudan Temsilcisi Fethullah Kirenci, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aÃ§Ä±lan su kuyularÄ±yla beraber Sudan genelindeki kuyu sayÄ±sÄ±nÄ±n 400â€™e yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kirenci, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla TÃ¼rkiye ile Sudan arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendiriyoruz. AÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z su kuyularÄ±ndan binlerce kardeÅŸimiz istifade edecek. TÃ¼rkiyeâ€™deki baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." dedi.Â Darfur eyaletlerinde 60 su kuyusunun daha aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kirenci, kuyularÄ±n bÃ¶lgedeki temiz su ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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