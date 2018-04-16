FransÄ±z Ã¼niversitelerindeki blokaj eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± blokaj nedeniyleÂ Nanterre ÃœniversitesindeÂ sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±,Â Strasbourg ÃœniversitesininÂ ise yarÄ±n tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼niversite veya fakÃ¼ltede blokaj eylemleri sÃ¼rÃ¼yor.
BaÅŸkent Paris'te Ã§ok sayÄ±da Ã¼niversiteye ait kampÃ¼s ve fakÃ¼lte binasÄ±nda gÃ¶steriler devam ederken, Nanterre Ãœniversitesinde blokaj nedeniyle sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ãœniversite yÃ¶netimi, sÄ±navlarÄ±n baÅŸka bir yerde yapÄ±lmasÄ± da dahil Ã§eÅŸitli olasÄ±lÄ±klarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdi.
Ãœlkenin doÄŸusunda yaklaÅŸÄ±k 60 bin Ã¶ÄŸrencinin kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Strasbourg Ãœniversitesinde bir sÃ¼redir oturma eylemi yapan Ã¶ÄŸrenciler, yarÄ±ndan itibaren tÃ¼m Ã¼niversiteyi kapatma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Montpellier'deki Paul-Valery Ãœniversitesinde ise mart ayÄ±ndan beri devam eden blokaja son vermek iÃ§in rektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n mÃ¼dahale talebinde bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
RektÃ¶r Patrick Gilli, "Devletin sorumluluÄŸunu yerine getirmesinin zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini" belirterek, gÃ¶stericilerin binadan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Åžehirde cumartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen gÃ¶steride ÅŸiddet olaylarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve 43 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ouest France gazetesi de bir sÃ¼redir kapalÄ± olan Rennes-2 Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Olivier David'in, 30 Nisan-5 MayÄ±s tarihleri arasÄ±ndaki sÄ±navlarÄ±n ertelenmesinin gÃ¼ndemde olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini yazdÄ±.
Gazete, Toulouse Jean-Jaures Ãœniversitesinin tamamen kapalÄ± olduÄŸunu ve Ã¼lkenin diÄŸer bÃ¶lgelerinde de kÄ±smi blokaj uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Fransa HÃ¼kÃ¼meti'nin ÅŸubat ayÄ±nda Meclisten geÃ§irdiÄŸi Ã¼niversiteye giriÅŸ ve eÄŸitim reformunu protesto iÃ§in Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Ã¼niversitelerden Paris'teki Sorbonne Ãœniversitesini polis, Ã¶nceki gece operasyon dÃ¼zenleyerek tahliye etmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r'da YÃ¼ksek Mahkeme 299 sanÄ±k hakkÄ±ndaki kararÄ± bozarak terÃ¶r listesinden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±na hÃ¼kmetti.
Strasbourg Ãœniversitesinin yarÄ±n tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s'a ertelendi.
Pentagon'un 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§in silah ve ekipman talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "Daha YÃ¼ksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabÄ±nda, Trumpâ€™Ä± hedef aldÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri operasyonun Ã¼lkesinin "ulusal Ã§Ä±karÄ±na" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°srail mahkemesi, gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bacaklarÄ±ndan vurulan Filistinli gencin tedavi iÃ§in Gazze'den Ramallah'a geÃ§iÅŸine ancak bir bacaÄŸÄ± kesildikten sonra izin verdi.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n Suriye'de Esed rejimine dÃ¼zenlediÄŸi fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±, ABD kongresinin Ã¶nemli isimlerinden baÅŸta SenatÃ¶r Graham olmak Ã¼zere birÃ§ok senatÃ¶r ve temsilci tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "ABD faizleri artÄ±rÄ±rken, Rusya ve Ã‡in para birimleriyle devalÃ¼asyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Elia for media isimli medya kurumunu "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ettiÄŸi bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmek istemiyor. Soros, BrÃ¼ksel'de AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AkdaÄŸ, TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadelede dÃ¼nyanÄ±n en iyi stratejik planlarÄ±ndan birini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YakÄ±n bir zamanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da takdim edeceÄŸiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±." dedi.
KaradaÄŸ'da eski baÅŸbakan ve bir dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Djukanovic, oylarÄ±n yÃ¼zde 53,9'unu alarak Ã¼lkenin yeni cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve "BÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±" olarak nitelendirilen "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±" tatbikatÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'yi temsilen Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'da katÄ±ldÄ±.