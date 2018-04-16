22:48, 16 Nisan 2018 Pazartesi

FransÄ±z Ã¼niversitelerindeki blokaj eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± blokaj nedeniyleÂ Nanterre ÃœniversitesindeÂ sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±,Â Strasbourg ÃœniversitesininÂ ise yarÄ±n tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 50 Ã¼niversite veya fakÃ¼ltede blokaj eylemleri sÃ¼rÃ¼yor.

BaÅŸkent Paris'te Ã§ok sayÄ±da Ã¼niversiteye ait kampÃ¼s ve fakÃ¼lte binasÄ±nda gÃ¶steriler devam ederken, Nanterre Ãœniversitesinde blokaj nedeniyle sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ãœniversite yÃ¶netimi, sÄ±navlarÄ±n baÅŸka bir yerde yapÄ±lmasÄ± da dahil Ã§eÅŸitli olasÄ±lÄ±klarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdi.

Ãœlkenin doÄŸusunda yaklaÅŸÄ±k 60 bin Ã¶ÄŸrencinin kayÄ±tlÄ± olduÄŸu Strasbourg Ãœniversitesinde bir sÃ¼redir oturma eylemi yapan Ã¶ÄŸrenciler, yarÄ±ndan itibaren tÃ¼m Ã¼niversiteyi kapatma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Montpellier'deki Paul-Valery Ãœniversitesinde ise mart ayÄ±ndan beri devam eden blokaja son vermek iÃ§in rektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n mÃ¼dahale talebinde bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

RektÃ¶r Patrick Gilli, "Devletin sorumluluÄŸunu yerine getirmesinin zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini" belirterek, gÃ¶stericilerin binadan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Åžehirde cumartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen gÃ¶steride ÅŸiddet olaylarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve 43 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ouest France gazetesi de bir sÃ¼redir kapalÄ± olan Rennes-2 Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Olivier David'in, 30 Nisan-5 MayÄ±s tarihleri arasÄ±ndaki sÄ±navlarÄ±n ertelenmesinin gÃ¼ndemde olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini yazdÄ±.

Gazete, Toulouse Jean-Jaures Ãœniversitesinin tamamen kapalÄ± olduÄŸunu ve Ã¼lkenin diÄŸer bÃ¶lgelerinde de kÄ±smi blokaj uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Fransa HÃ¼kÃ¼meti'nin ÅŸubat ayÄ±nda Meclisten geÃ§irdiÄŸi Ã¼niversiteye giriÅŸ ve eÄŸitim reformunu protesto iÃ§in Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Ã¼niversitelerden Paris'teki Sorbonne Ãœniversitesini polis, Ã¶nceki gece operasyon dÃ¼zenleyerek tahliye etmiÅŸti.