23:13, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Oyunu kim bozacak?

Haşim Akın

Bizim bir atasözümüz şöyle der; “Filler tepişir ama çimenler ezilir…” Maalesef dünyada Müslümanların yaşadığı ülkelerin hepsinde değişik emperyal amaçları olan gruplar ve ülkelerin savaşları devam ediyor. Ama ortada ezilen hep Müslümanlar oluyor. Elbette burada karşı tarafın hain oyunları kadar, Müslümanların basiretsiz yaklaşımlarını da gözardı etmemek lazım. Keşke biz onların oyunlarını bozacak büyük bir feraset örneğini gösterebilseydik… Evinde ekmeği, bir bidon suyu olmayan insanların eline son model silahları verenleri görmemek ve sahip olduklarını kazanç saymak ne kadar da bayağı bir düşüncedir!

Burkina Faso’nun Pouytenga diye bir şehri var. Birkaç kez değişik program için bu şehre yolumuz düşmüştü. Müslüman ve mücahit ruhlu bir kralı var şehrin. Burada her köyün ve şehrin ayrı bir kralının olduğunu ilave etmekte fayda var. Bu şehir, Nijer’e yakın bir bölgede yer alıyor. Tabii Nijer deyince ilk olarak akla Nijer, Nijerya ve Burkina Faso’nun kıyı şeridini tehdit eden Boko - Haram Örgütü akla gelecek. Bu terör örgütü, Afrika'nın bu bölgesinde yaşayan Müslim - gayrimüslim tüm insanların korkulu rüyasıdır. Terör örgütlerinin doğal olarak hepsi birer korkulu rüyadır... Ama bizim için en acı olanı, Müslümanların içinden çıkıp Müslümanları hedef alanlar…

Geçen hafta bir grup Müslüman, Pouytenga şehrinde toplanarak buradaki bir dernek vasıtasıyla bölgenin güvenliğini sağlamak için milis bir güç oluşturmaya karar vermiş. Elbette tüm bölgelerde güvenliğin en üst düzeyde sağlandığını söylemek zor... Lakin özel bir milis güç demek, ayrılıkçı ve yeni bir oluşum demek…

“Peki, bu toplananlar kim?” diye soracaksınız. Suudi Arabistan'ın hâkim zihniyeti olan Vehhabilik, Afrika'da ehl-i sünnet adıyla yayılmıştır. İlginç bir bilgi geleceğini biliyorum. Bir gün yolunuz Afrika'ya düşerse ve kendinizi “ehl-i sünnet” olarak tanıtırsanız sizin katı bir vehhabi olduğunuzu anlarlar. Buradaki Müslümanların gayet kalın çizgileri vardır. Müslümanlığın ölçüsünü pantolon paçasının kısalığından anlayacak kadar kaportaya düşkün ve kendilerinden başka bırakın gayrimüslimleri, Müslümanlarla bile anlaşma konusunda ciddi sıkıntıları vardır... İlmi seviyeleri, diğer Müslüman gruplara göre daha öndedir. Ağızları daha çok laf yapar, daha güzel Kur’an okurlar, daha iyi Arapça bilgileri vardır… Elbette maddi imkânları da var… Bu nedenle ülkede Müslümanların arasındaki en belirgin ve hâkim gruptur. Reisleri Dr. Muhammed Kindo isimli bir âlim...

Geçen hafta Dr. Kindo ve Ahmet Sawadogo’nun da katıldığı bir törende bölgenin güvenliğini sağlayacak “NASRU’L İSLAM” adlı derneğe bağlı milis güçler kamuoyuna tanıtıldı. Ama asıl kıyamet bundan sonra koptu. Çünkü bölge zaten Nijer’e komşu. Zaman zaman o bölgelerden sızan ve kendilerini tehdit eden Boko-Haram örgütünden dolayı tedirginlikler var. İki ay önce Burkina Faso’da gerçekleşmiş ve Müslümanlar adına üstlenilmiş kanlı bir terör saldırısı da hafızalarda hala taze… İşte tam burada halkın endişeleri ve korkuları ayyuka çıkarken, güvenlikten sorumlu Bakanlık; bu milis güç oluşturma faaliyetini gerçekleştiren derneği kapatma kararı aldı.

Asıl endişeler burada daha da arttı. Bu dernek, geri adım atıp bu feshe razı mı olacak? Yoksa işi direnişe mi taşıyacak? Allah'a hamdolsun ki Dr. Kindo, yaptığı açıklamayla devlet ile çatışmayacaklarını ve devletin verdiği karara saygı duyacaklarını açıkladı.

İnsanlar tam rahatlayıp bunu unutacakları sırada, Pouytenga şehrinin çarşısında bir yangın çıktı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda “Bunun kaza yangını olmadığı ve Müslümanların tepki olarak oradaki içkili dükkânları kundakladıkları” yayıldı. Yeniden tavan yapan bu endişeler üzerine hükümet, yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. “Buradaki yangında Müslümanların herhangi bir dahli yoktur. Yangın başka bir kasıt ve kundaklama eseri değildir.”

Tüm bunlara rağmen tedirginlik bitmiş değil. Djibo bölgesinde Fulanilerin yaptıkları yüzünden birçok köylü evini terk etmiş durumda. Durmadan karıştırılan ve huzuru kaçırılan İslam topraklarının bu vaziyeti ne olacak? Buralardaki asıl kavganın Amerika - Fransa çekişmesi olduğunu ne zaman anlayacağız? Katolik Hristiyanlarla Evanjelist Hristiyanların kendi içlerindeki çekişmede arada ezilen ve kanı akıtılan hep Müslümanlar oluyor.

Müslüman toplumların uzun vadeli düşünmesi, kardeşlik hukuku konusunda daha hassas olması, bu yapılanlardan kimlerin elini ovuşturduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Ama sanki acılı gülerin planları yapılmış... Bize de uyanmak ve uyarmak düşüyor.

Biz “ihlas” ve “hizmet” gibi kavramlarımızı bunun üzerinden menfaat devşirenlere kurban vermiştik. O topraklarda da şimdi “cihat” kelimesi kurban veriliyor. “Cihadist” dediğinizde çocukların korkulu rüyası öcü gibi bir şey anlaşılıyor. Keşke cihat kavramı da orada kurban gitmeseydi.