Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:49, 17 Nisan 2018 Salı
Ortadoğu
23:28, 16 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Mısır'da 299 sanık terör listesinden çıkarıldı
Mısır'da 299 sanık terör listesinden çıkarıldı

Mısır'da Yüksek Mahkeme 299 sanık hakkındaki kararı bozarak terör listesinden çıkarılmalarına hükmetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır’da Yüksek Mahkeme’nin 299 sanığın adının terör listesinden çıkarılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA, “Terör örgütü DEAŞ” davasında mahkeme tarafından isimleri terör listesine alınan 299 sanığın avukatları tarafından yüksek mahkemeye yapılan itirazın kabul edildiğini ve söz konusu kişilerin terör listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Yüksek Mahkemenin, söz konusu sanıkların başka bir Ceza Mahkemesi ve farklı bir yargı heyeti tarafından tekrar yargılanmalarını da kararlaştırdığı bildirildi.

Kahire Ceza Mahkemesi 1 Haziran 2017'de 299 sanığın terör listesine alınmasını kararlaştırmış, sanıkların avukatı 15 Ağustos 2017’de karara itiraz etmişti.

Sanıklar terör örgütü DEAŞ’a üye olmak, Sina Yarımadası’nda ordu ve polise silahlı saldırılar düzenlemek ve ruhsatsız silah bulundurmakla suçlanmıştı.



İlgili Konular Mısır MENA terör
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Mısır'da 299 sanık terör listesinden çıkarıldı
Mısır'da 299 sanık terör listesinden çıkarıldı

Mısır'da Yüksek Mahkeme 299 sanık hakkındaki kararı bozarak terör listesinden çıkarılmalarına hükmetti.
Fransız üniversitelerindeki blokaj eylemleri sürüyor
Fransız üniversitelerindeki blokaj eylemleri sürüyor

Strasbourg Üniversitesinin yarın tamamen kapatılacağı açıklandı.
İHH Sudan'da 30 su kuyusu açtı
İHH Sudan'da 30 su kuyusu açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da 30 su kuyusu açtı.
Hakan Atilla'nın ceza duruşması ertelendi
Hakan Atilla'nın ceza duruşması ertelendi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ceza duruşması 16 Mayıs'a ertelendi.
Pentagon'dan PKK için silah talebi
Pentagon'dan PKK için silah talebi

Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.
AP Genel Kurulu Suriye'yi görüşecek
AP Genel Kurulu Suriye'yi görüşecek

AP Başkanı Antonio Tajani, "Durumun ağırlığı karşısında bugünden itibaren Parlamentonun güçlü bir mesaj göndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI Direktörü Comey kitabında Trump'ı hedef aldı
Eski FBI Direktörü Comey kitabında Trump'ı hedef aldı

Eski FBI Direktörü Comey, "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabında, Trump’ı hedef aldı.
İngiltere'den Suriye operasyonunda 'ulusal çıkar' vurgusu
İngiltere'den Suriye operasyonunda 'ulusal çıkar' vurgusu

İngiltere Başbakanı May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söyledi.
İsrail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'
İsrail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'

İsrail mahkemesi, gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından bacaklarından vurulan Filistinli gencin tedavi için Gazze'den Ramallah'a geçişine ancak bir bacağı kesildikten sonra izin verdi.
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'de Esed rejimine düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci tarafından eleştirildi.
Trump'tan 'devalüasyon oyunu' eleştirisi
Trump'tan 'devalüasyon oyunu' eleştirisi

ABD Başkanı Trump, "ABD faizleri artırırken, Rusya ve Çin para birimleriyle devalüasyon oyunu oynuyor. Bu kabul edilemez." dedi.
İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti
İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Elia for media isimli medya kurumunu "terör örgütü" ilan ettiği bildirildi.
Macaristan'dan Soros iddiası
Macaristan'dan Soros iddiası

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "George Soros, Macaristan'daki seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyor. Soros, Brüksel'de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşüyor." dedi.
Bağımlılıkla mücadele planı Cumhurbaşkanına sunulacak
Bağımlılıkla mücadele planı Cumhurbaşkanına sunulacak

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede dünyanın en iyi stratejik planlarından birini yaptığını belirterek, "Yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da takdim edeceğiz çalışmalarımızı." dedi.
Karadağ'daki seçimin nihai sonuçları açıklandı
Karadağ'daki seçimin nihai sonuçları açıklandı

Karadağ'da eski başbakan ve bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Suudi Arabistan'daki '1 Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatı sona erdi
Suudi Arabistan'daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan'da düzenlenen ve "Bölgenin en büyük askeri tatbikatı" olarak nitelendirilen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının kapanış törenine, Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da katıldı.

Haberler

İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti
İsrail Doğu Kudüs'te bir medya kurumunu terör örgütü ilan etti

Ağrı'da 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Fransa, Suriye kararını gelecek günlerde açıklayacak
Fransa Suriye kararını gelecek günlerde açıklayacak

İbadi, DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı
İbadi DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı

Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri
Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri

Nusaybin'de bir terörist teslim oldu
Nusaybin'de bir terörist teslim oldu

Afrinliler normal hayatın tadını çıkarıyor
Afrinliler normal hayatın tadını çıkarıyor

Tunceli'de 1 uzman çavuş yaralandı
Tunceli'de 1 uzman çavuş yaralandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 