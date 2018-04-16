23:28, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Mısır'da 299 sanık terör listesinden çıkarıldı





Mısır'da Yüksek Mahkeme 299 sanık hakkındaki kararı bozarak terör listesinden çıkarılmalarına hükmetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır’da Yüksek Mahkeme’nin 299 sanığın adının terör listesinden çıkarılmasını kararlaştırdığı belirtildi. Mısır resmi ajansı MENA, “Terör örgütü DEAŞ” davasında mahkeme tarafından isimleri terör listesine alınan 299 sanığın avukatları tarafından yüksek mahkemeye yapılan itirazın kabul edildiğini ve söz konusu kişilerin terör listesinden çıkarıldığını duyurdu. Yüksek Mahkemenin, söz konusu sanıkların başka bir Ceza Mahkemesi ve farklı bir yargı heyeti tarafından tekrar yargılanmalarını da kararlaştırdığı bildirildi. Kahire Ceza Mahkemesi 1 Haziran 2017'de 299 sanığın terör listesine alınmasını kararlaştırmış, sanıkların avukatı 15 Ağustos 2017’de karara itiraz etmişti. Sanıklar terör örgütü DEAŞ’a üye olmak, Sina Yarımadası’nda ordu ve polise silahlı saldırılar düzenlemek ve ruhsatsız silah bulundurmakla suçlanmıştı.

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