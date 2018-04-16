23:43, 16 Nisan 2018 Pazartesi

Ticaret savaşı, iflasları hızlandıracak

Yaşar Süngü

Ekonomistlere göre İngiltere ve Çin’in iflaslarda başı çekeceği 2018’de Türkiye’deki iflas oranı yüzde 4 düşecek.

Küresel İflas Endeksi’nden çıkan sonuçları değerlendiren uzmanlara göre bu yıl iflaslar 7 yıllık düşüşün ardından dünya çapında stabil hale gelecek.

Bu durum, ekonomik toparlanmayla birlikte kredi risklerinin de geri döneceğini tasdikliyor. Yine uzmanlara göre 2018’de yani bu yıl Asya, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve İngiltere’nin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte zarar görmemek adına hizmet ve perakende sektörlerindeki bozulmalarla aynı hızda artan büyük çaplı iflasları da hesaba katmak gerekiyor.

Domino etkisine dikkat edilmeli.

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Küresel olarak iflaslarda 2017 yılında yüzde 1’lik artış gerçekleşti.

Küresel iflaslarda bu yıl içinse yüzde 1 oranında düşüş bekleniyor.

Türkiye’deki iflaslarda ise 2018 yılında yüzde 4’lük bir düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Çin yüzde 10, İngiltere ve Fas yüzde 8, Romanya yüzde 7 ve Polonya yüzde 5 ile 2018’de iflaslarda en şiddetli artışı yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor.

2017 yılında 50 milyon Euro üzeri cirosu olan şirketlerin iflası yüzde 27 arttı. Bu durum tedarikçiler için domino etkisi yaratabilir.

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Uluslar arası sigorta şirketi Euler Hermes’in 43 ülkeyi kapsayan Küresel İflas Endeksi’ne göre, Asya’nın yanı sıra Rusya ve Brezilya gibi gelişen pazarlardaki iflaslardaki iyileşme eğilimi 2017 yılında yüzde 1’lik artış ile sekteye uğradı.

Ancak bu yıl küresel iflas oranlarında yüzde 1’lik düşüş bekleniyor.

Bu yıl iflas oranlarında en fazla artış Çin, İngiltere, Fas, Romanya ve Polonya’da beklenirken, Türkiye’deki iflas oranlarında ise yüzde 4 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

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İflaslar konusunda rahatlatan açıklama Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner’den geldi; “2017 yılında özellikle Rusya, Polonya ve Romanya’da KDV sorunlarına bağlı olarak şirketlerin karşılaştığı zorluklar sebebiyle iflaslarda artış yaşansa da Türkiye KGF ve piyasayı canlandırıcı teşvik mekanizmaları sayesinde korundu. Türkiye için 2018 yılında yüzde 4 oranında düşüş bekliyoruz.”



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Çin, yılın en şiddetli iflas artışına tanık olacak!

2017 yılında iflasların yüzde 35 oranında ciddi artış sergilediği Çin’de 2018 yılında da (üst üste beşinci kez) yüzde 10’luk artış bekleniyor.

Ülke, aynı zamanda dünya çapında iflas sayısındaki artışın en yüksek olduğu yer olacak.

Öte yandan Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama sebebiyle tüm Asya Bölgesi’ndeki iflaslarda da artış bekleniyor.

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Brexit’in ilk etkileri İngiltere’de!

Brexit’le ilgili belirsizlikler nedeniyle ithalatçılar ve tüketiciler, artan girdi maliyetleri ve daha güçsüz yerel para biriminden etkileniyor.

2018 yılı için İngiltere’deki iflaslarda yüzde 8 oranında artış tahmin ediliyor.

İngiltere, ekonomik toparlanma ve destekleyici para politikası koşulları sayesinde iflaslarda düşüş ya da stabilizasyon yaşanan Batı Avrupa’daki ülkelerin dışında kalıyor.

Büyüme ve ticaret yükselişe geçse de her geçen gün daha fazla sektör büyük çaplı iflaslara maruz kalıyor.

Hizmet, perakende, tarımsal gıda ve inşaat sektörü başta olmak üzere büyük çaplı iflaslar 2017 yılında yüzde 21 oranında artış gösterdi.

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Küresel ekonomide çarkların böyle dönmeyeceğini ve iflasların olacağını ilk gören belki de ABD’nin kızıl saçlı lideri Trump oldu. Yani bir tek o anladı ancak o da yanlış anladı.

Kimsenin kazanamayacağı ve herkesin kaybedeceğin bir ticaret savaşı başlattı.

Şimdilik Ortadoğu’da savaş kazanlarını kaynatarak ülke halklarının gözünü ekonomik krizden uzak tutmaya çalışsalar da bu işin sonu hiç de istedikleri gibi bitmeyecek.