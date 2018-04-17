Myanmar ordusu BM'nin 'utanÃ§ listesine' girdi

Myanmar ordusunun 'ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik tecavÃ¼z ve ÅŸiddet olaylarÄ±' BM'nin Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± belgeleyen 'kara liste' ya da 'utanÃ§ listesi' olarak da bilinen raporuna girdiÄŸi bildirildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geÃ§en yÄ±l Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin raporunu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sundu.
Raporda, 19 Ã¼lkede Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde Ã§oÄŸunluÄŸu devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlerce iÅŸlenen suÃ§lar ve tecavÃ¼z, seks kÃ¶lesi, fuhÅŸa zorlama, zorla kÃ¼rtaj gibi cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na dikkat Ã§ekildi.
TecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddetin Ã§atÄ±ÅŸmalarda ''silah olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na'' dikkat Ã§ekilen raporda, Myanmar ordusunun ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±na da dikkat Ã§ekildi.
Myanmar silahlÄ± gÃ¼Ã§lerinin ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik tecavÃ¼z ve ÅŸiddet olaylarÄ±'' da ''kara liste'' ya da ''utanÃ§ listesi'' olarak bilinen BM'nin Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± belgeleyen raporuna girdi.
Myanmar ordusunun ''ArakanlÄ±larÄ±n Myanmardan ayrÄ±lÄ±p geri dÃ¶nmesini engellemek iÃ§in cinsel ÅŸiddeti bir araÃ§ olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±'' belirtilen raporda, ''Myanmar'dan kaÃ§an ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tecavÃ¼z ve toplu tecavÃ¼z gibi cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±'' kaydedildi.
BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ± yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸkan Trump'Ä±n Columbia Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Clarida'yÄ± Fed BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Kansas Bankalar Komisyonu Ãœyesi Bowman'Ä± da YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi gÃ¶revlerine aday gÃ¶stermeye niyetlendiÄŸi bildirildi. Trump, Clarida ve Bowman'dan Ã¶nce Fed'e Ã¼Ã§ isim daha aday gÃ¶stermiÅŸti.
GÃ¼ney Sudan'daki silahlÄ± gruplarca silah altÄ±na alÄ±nan 200'den fazla Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±nÄ±n daha serbest bÄ±rakÄ±lacak
Suriye'deki Esed rejimi, baÅŸkent Åžam ve Humus'ta bulunan iki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ä°ran'Ä±n Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki saldÄ±rÄ±da 3'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu eski FARC Ã¼yelerinin baÅŸÄ±ndaki "Guacho" kod adlÄ± kiÅŸiye, teslim olmasÄ± iÃ§in 12 gÃ¼n sÃ¼re verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Crans Montana'daki KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda tarihi bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gelinen aÅŸamada hiÃ§bir ÅŸey artÄ±k eskisi gibi olamayacak. Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rebilmiÅŸ deÄŸiliz." dedi.
Nijerya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ El-ilory'nin 100. doÄŸum yÄ±lÄ± tÃ¶renle anÄ±ldÄ±
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SavcÄ±larÄ± Yetkilendirme ve Denetleme Daire BaÅŸkanÄ±'nÄ±n 200 bin dolar rÃ¼ÅŸvet alÄ±rken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler, ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanÃ§ listesine'' ekledi
MÄ±sÄ±r'da YÃ¼ksek Mahkeme 299 sanÄ±k hakkÄ±ndaki kararÄ± bozarak terÃ¶r listesinden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±na hÃ¼kmetti.
Strasbourg Ãœniversitesinin yarÄ±n tamamen kapatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Sudan'da 30 su kuyusu aÃ§tÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan eski Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ceza duruÅŸmasÄ± 16 MayÄ±s'a ertelendi.
Pentagon'un 2019 Savunma BÃ¼tÃ§esi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nÄ±n da dahil olduÄŸu 60-65 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§ iÃ§in silah ve ekipman talep ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, "Durumun aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bugÃ¼nden itibaren Parlamentonun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesi gerekir." dedi.
Eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Comey, "Daha YÃ¼ksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" isimli kitabÄ±nda, Trumpâ€™Ä± hedef aldÄ±.