09:01, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Myanmar ordusu BM'nin 'utanÃ§ listesine' girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar ordusunun 'ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik tecavÃ¼z ve ÅŸiddet olaylarÄ±' BM'nin Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± belgeleyen 'kara liste' ya da 'utanÃ§ listesi' olarak da bilinen raporuna girdiÄŸi bildirildi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geÃ§en yÄ±l Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin raporunu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sundu.

Raporda, 19 Ã¼lkede Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde Ã§oÄŸunluÄŸu devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlerce iÅŸlenen suÃ§lar ve tecavÃ¼z, seks kÃ¶lesi, fuhÅŸa zorlama, zorla kÃ¼rtaj gibi cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na dikkat Ã§ekildi.

Ä°STÄ°SMAR VE CÄ°NSEL ÅžÄ°DDET, SÄ°LAH OLARAK KULLANILIYOR

TecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddetin Ã§atÄ±ÅŸmalarda ''silah olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na'' dikkat Ã§ekilen raporda, Myanmar ordusunun ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±na da dikkat Ã§ekildi.

Myanmar silahlÄ± gÃ¼Ã§lerinin ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik tecavÃ¼z ve ÅŸiddet olaylarÄ±'' da ''kara liste'' ya da ''utanÃ§ listesi'' olarak bilinen BM'nin Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerindeki cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± belgeleyen raporuna girdi.

Myanmar ordusunun ''ArakanlÄ±larÄ±n Myanmardan ayrÄ±lÄ±p geri dÃ¶nmesini engellemek iÃ§in cinsel ÅŸiddeti bir araÃ§ olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±'' belirtilen raporda, ''Myanmar'dan kaÃ§an ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tecavÃ¼z ve toplu tecavÃ¼z gibi cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±'' kaydedildi.

BANGLADEÅž'E SIÄžINANLARIN SAYISI 700 BÄ°NÄ° AÅžTI

BM'ye gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ± yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.