Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:14, 17 Nisan 2018 Salı
Türkiye ve Dünya gündemi
09:09, 17 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na iştirak edecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantılara katılacak.

(Ankara/11.30/14.00/16.00) 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ile Mali-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Djiguine'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/17.00) 

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30) 



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çorum Merkez Akşemseddin Camisi'nde Şehit Piyade Er Baki Afşar'ın cenaze törenine katılacak. 

(Çorum/12.46) 

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Kurtulmuş, 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı’nı ziyaret edecek , Türkiye Turizm Yılı açılış etkinliğine iştirak edecek.

(Pekin) 

3- TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00) 



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'18"e katılacak.

(İstanbul/10.30) 

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na iştirak edecek.

(Berlin) 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, şubat ayı perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporu'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara) 

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) 


GÜNCEL 

1- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenecek törenle anılacak.

- Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 239 kişinin yargılanmasına Sincan'daki Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/13.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hatay/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- Darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.

(Malatya/09.30)

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin davada, 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Gaziantep/09.30)

3- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı “böcek” davasına Ankara Adliyesindeki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) 



İlgili Konular türkiye ve dünya gündemi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Türkiye ve Dünya gündemi Haberleri
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 17 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 16 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 15 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Nisan 2018

Suudi Arabistan'da 29. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 14 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Nisan 2018

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik hava harekatıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 13 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Nisan 2018

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 12 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2018

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 11 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2018

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor. Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 10 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2018

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 09 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Nisan 2018

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısını görüşmek üzere toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşılayacak
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 08 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2018

Lider programları, etkinlikler, Türkiye ve dünyada bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 07 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Nisan 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katılacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 06 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 05 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Nisan 2018

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 04 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Nisan 2018

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 03 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşecek. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 02 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Nisan 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 11 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 10 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 09 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 08 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 05 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 04 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 03 Nisan 2018

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 01 Nisan 2018






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 