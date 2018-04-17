09:14, 17 Nisan 2018 SalÄ±

KÄ±rgÄ±zistan SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda rÃ¼ÅŸvet operasyonu





BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SavcÄ±larÄ± Yetkilendirme ve Denetleme Daire BaÅŸkanÄ±'nÄ±n 200 bin dolar rÃ¼ÅŸvet alÄ±rken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± SavcÄ±larÄ± Yetkilendirme Daire BaÅŸkanÄ±, 200 bin dolar rÃ¼ÅŸvet alÄ±rken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. Milli GÃ¼venlik Devlet Komitesinin (GKNB) Yolsuzlukla MÃ¼cadele Biriminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SavcÄ±larÄ± Yetkilendirme ve Denetleme Daire BaÅŸkanÄ±'nÄ±n 200 bin dolar rÃ¼ÅŸvet alÄ±rken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, operasyonun BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ä°Ã§ Ä°nceleme ve SoruÅŸturma Hizmetleri ekipleri ile ortak dÃ¼zenlendiÄŸi ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼st dÃ¼zey yetkili hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Ceenbekov, ÅŸubat ayÄ±nda ilk kez baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±nda yolsuzlukla mÃ¼cadelede baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla suÃ§lamÄ±ÅŸ, 13 Nisan'da BaÅŸsavcÄ± Ä°ndira Djoldubayeva'yÄ± gÃ¶revinden almÄ±ÅŸtÄ±.

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