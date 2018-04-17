Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in davası karara bağlanıyor

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada kararın 19 Nisan'da çıkması bekleniyor.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya 21 Şubat 2017'de başlandı.
Bu süreçte sanıklar, haklarındaki iddialara yönelik savunmalarını tamamladı.
Davanın 19 Mart 2018'de görülen celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Savcı Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezası istendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da yaklaşık 20 bin kişinin yararlanacağı 30 su kuyusu açtı. Açılan su kuyularıyla beraber Sudan genelindeki kuyu sayısı 400’e yaklaştı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar Ulusal Kütüphanesinin açılış törenine iştirak etti.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi, darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada karar 19 Nisan'da açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde, isim vermeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yüklendi. Erdoğan, "Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Katliamların daniskasını onlar yaptılar. Geçen birisine söyledim telefonda. Siz Cezayir’de 5 milyon insanı katletmediniz mi? Sadece orası mı, Ruanda’da katlettiniz. Hesabını verdiler mi? Vermediler....” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı ile ilgili olarak, "Popülizmi seviyor, aşırı sağ partiden. Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. Türkiye ortak güvenlik çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede büyük katkıda bulunuyor. Türkiye NATO için çok şey yapıyor. NATO Türkiye'nin yanındadır..." dedi
Türkiye Enerji Bakanı Albayrak, "4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu" konferansına katılmak için Berlin’i ziyaret edecek. Albayrak’ın Berlin ziyareti, Almanya’da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye’den gerçekleştirilecek ilk üst düzey ziyaret olması nedeniyle büyük önem taşıyor.
Başbakan Binalı Yıldırım, "Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması..." dedi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin, 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 133'ü tutuklu, 143 sanığın yargılanması sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Olmaz olsun böyle barış. Gelin yeni barışın temelini atalım..." dedi.
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin Bestler-Dereler'deki Kuyutepe üs bölgesine saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine ilişkin, "Suriye politikamız hakkın ve doğru olanın yanında olmaktır, Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız." sözleriyle tepki gösterdi
TÜİK, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.