09:33, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Nijerya'nÄ±n MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼ iÃ§in anma tÃ¶reni

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rlerden Åžeyh Adam Abdullahi El-ilory'nin doÄŸumunun 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Nijerya'da program dÃ¼zenlendi.

Lagos ÅŸehrinde bir hafta sÃ¼recek El-ilory'nin doÄŸumunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ programlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Nijerya Ä°slam Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu ve Sokoto KralÄ± Muhammed Saâ€™ad Abubakar, El-ilory'nin Nijerya'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n insani kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in katkÄ±da bulunduÄŸunu ifade etti.

El-ilory'nin Ã¶ÄŸrencilerinden Yusuf Jumah, bugÃ¼n El-ilory'nin entelektÃ¼elliÄŸi, cesareti ve yaptÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyleri kutladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÃœnlÃ¼ MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r adÄ±na bir Ã¼niversite kurulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Jumah, "En bÃ¼yÃ¼k arzumuz, onun mirasÄ±nÄ± korumak ve bir sonraki seviyeye taÅŸÄ±maktÄ±r. Daha fazla Ã¶ÄŸrenciye burs verme ve Ã¶ÄŸrencilerin araÅŸtÄ±rma ve Ã§alÄ±ÅŸmak ortamlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeyi hedefliyoruz." diye konuÅŸtu.

Nijerya'da ilk dini okulu kuran El-ilory, Ã¼lkede Kuran-Ä± Kerim tefsiri ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriyle tanÄ±ndÄ±. Åžeyh El-ilory'i 1992'de hayatÄ±nÄ± kaybetti.