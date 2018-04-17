09:50, 17 Nisan 2018 SalÄ±

AkÄ±ncÄ±: KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda tarihi bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rebilmiÅŸ deÄŸiliz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi ve BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ Misyon Åžefi Elizabeth Spearâ€™Ä±n ara bÃ¶lgedeki resmi konutunda dÃ¼zenlenen akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.

Ä°ki Toplumlu BarÄ±ÅŸ Ä°nisiyatifi Ã¼yesi bir grup ise ellerinde "KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me evet" pankartlarÄ± taÅŸÄ±yarak liderlere destek verdi.

AkÄ±ncÄ±, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ buÃ§uk saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kasabasÄ±nda geÃ§en temmuz ayÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Rum lider Anastasiadis ile ilk kez bir araya geldiÄŸini belirterek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rum liderlerle durum tespiti yapma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± ifade etti.

"KIBRIS KONFERANSI'NDA TARÄ°HÄ° BÄ°R FIRSAT KAÃ‡IRILDI"

"Crans Montana'daki KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda tarihi bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diyen AkÄ±ncÄ±, gelinen aÅŸamada hiÃ§bir ÅŸeyin artÄ±k eskisi gibi olamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde artÄ±k ucu acÄ±k bir sÃ¼recin olamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Budan sonraki sÃ¼reÃ§ ancak ucu aÃ§Ä±k olmayan paket Ã§erÃ§evesinde stratejik bir yaklaÅŸÄ±mla ele alÄ±nabilir. Bu olabilir mi? BunlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§ gÃ¶sterecektir. Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rebilmiÅŸ deÄŸiliz." dedi.

Rum liderle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yeni bir durumun ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±na belirten AkÄ±ncÄ±, Rum YÃ¶netimi'nin KÄ±brÄ±s konferansÄ±nda hangi noktada ise o noktada durmaya devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekti.

AKDENÄ°Z'DEKÄ° DOÄžAL KAYNAKLARI

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±na Akdeniz'de tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin uyarÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, doÄŸalgaz konusunun her iki tarafÄ± da ilgilendirdiÄŸini her iki tarafÄ±n da ortak zenginliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan "AplÄ±Ã§ ve Derinya" kapÄ±larÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼ndeme geldiÄŸini aktaran AkÄ±ncÄ±, Derinya KapÄ±sÄ±'nÄ±n bu yÄ±l temmuz ayÄ±nda, AplÄ±Ã§ KapÄ±sÄ±'nÄ±n ise eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Crans-Montana kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan sonuÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

MÃ¼zakereler, "Ekonomi", "Avrupa BirliÄŸi", "MÃ¼lkiyet", "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Toprak" ile "GÃ¼venlik ve Garantiler " olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu.