AkÄ±ncÄ±: KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda tarihi bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rebilmiÅŸ deÄŸiliz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel Temsilcisi ve BM BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼ Misyon Åžefi Elizabeth Spearâ€™Ä±n ara bÃ¶lgedeki resmi konutunda dÃ¼zenlenen akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.
Ä°ki Toplumlu BarÄ±ÅŸ Ä°nisiyatifi Ã¼yesi bir grup ise ellerinde "KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me evet" pankartlarÄ± taÅŸÄ±yarak liderlere destek verdi.
AkÄ±ncÄ±, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ buÃ§uk saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kasabasÄ±nda geÃ§en temmuz ayÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Rum lider Anastasiadis ile ilk kez bir araya geldiÄŸini belirterek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Rum liderlerle durum tespiti yapma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± ifade etti.
"Crans Montana'daki KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda tarihi bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diyen AkÄ±ncÄ±, gelinen aÅŸamada hiÃ§bir ÅŸeyin artÄ±k eskisi gibi olamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde artÄ±k ucu acÄ±k bir sÃ¼recin olamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "Budan sonraki sÃ¼reÃ§ ancak ucu aÃ§Ä±k olmayan paket Ã§erÃ§evesinde stratejik bir yaklaÅŸÄ±mla ele alÄ±nabilir. Bu olabilir mi? BunlarÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§ gÃ¶sterecektir. Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rebilmiÅŸ deÄŸiliz." dedi.
Rum liderle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yeni bir durumun ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±na belirten AkÄ±ncÄ±, Rum YÃ¶netimi'nin KÄ±brÄ±s konferansÄ±nda hangi noktada ise o noktada durmaya devam ettiÄŸine dikkati Ã§ekti.
CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum tarafÄ±na Akdeniz'de tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin uyarÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, doÄŸalgaz konusunun her iki tarafÄ± da ilgilendirdiÄŸini her iki tarafÄ±n da ortak zenginliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan "AplÄ±Ã§ ve Derinya" kapÄ±larÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼ndeme geldiÄŸini aktaran AkÄ±ncÄ±, Derinya KapÄ±sÄ±'nÄ±n bu yÄ±l temmuz ayÄ±nda, AplÄ±Ã§ KapÄ±sÄ±'nÄ±n ise eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Crans-Montana kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan sonuÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.
MÃ¼zakereler, "Ekonomi", "Avrupa BirliÄŸi", "MÃ¼lkiyet", "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Toprak" ile "GÃ¼venlik ve Garantiler " olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸkan Trump'Ä±n Columbia Ãœniversitesi Ekonomi ProfesÃ¶rÃ¼ Clarida'yÄ± Fed BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Kansas Bankalar Komisyonu Ãœyesi Bowman'Ä± da YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi gÃ¶revlerine aday gÃ¶stermeye niyetlendiÄŸi bildirildi. Trump, Clarida ve Bowman'dan Ã¶nce Fed'e Ã¼Ã§ isim daha aday gÃ¶stermiÅŸti.
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Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Moreno, ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu eski FARC Ã¼yelerinin baÅŸÄ±ndaki "Guacho" kod adlÄ± kiÅŸiye, teslim olmasÄ± iÃ§in 12 gÃ¼n sÃ¼re verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Crans Montana'daki KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda tarihi bir fÄ±rsat kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gelinen aÅŸamada hiÃ§bir ÅŸey artÄ±k eskisi gibi olamayacak. Rum tarafÄ±nÄ±n tavrÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik gÃ¶rebilmiÅŸ deÄŸiliz." dedi.
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