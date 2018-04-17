10:02, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Ekvador'dan gazetecilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu kiÅŸiye 12 gÃ¼n sÃ¼re

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekvador, ikisi gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rarak Ã¶ldÃ¼ren, eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri'nin (FARC) barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± kabul etmeyen militanlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki "Guacho" kod isimli kiÅŸiye teslim olmasÄ± iÃ§in 12 gÃ¼n sÃ¼re verdi.

Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkesinin Manta kentinde meydana gelen 7,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anma tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ikisi gazeteci 3 kiÅŸinin kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±na da deÄŸindi.

Moreno, cesetlerine hala ulaÅŸÄ±lamayan gazeteciler ile ÅŸofÃ¶rÃ¼n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu "Guacho" kod adlÄ± Walter Patricia Arizala Vernaza ile grubunun bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Lenin Moreno, Guacho'ya teslim olmasÄ± iÃ§in 12 gÃ¼n sÃ¼re verdiklerini ve teslim olmamasÄ± durumunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼leceÄŸini ifade ederek, militanlarÄ± sonuna kadar kovalayacaklarÄ±nÄ± ve cezalandÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Bir barÄ±ÅŸ Ã¼lkesi" olan Ekvador'un bu yolda devam etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ bedeli Ã¶demeye hazÄ±r olduÄŸunu dile getiren Moreno, yasa dÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± gruplara Ã¼lke topraklarÄ±nda mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

CESETLERE HALEN ULAÅžILAMADI

Ã–te yandan, Ekvador'da bulunan Kolombiya Savunma BakanÄ± Luis Carlos Villegas, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¶nceliklerinin 26 Mart'ta kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼len El Comercio gazetesinin ÅŸofÃ¶rÃ¼ Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabiri Javier Ortega'nÄ±n cesetlerinin yerini tespit etmek olduÄŸunu bildirdi.

Villegas, "(FARC muhaliflerinin artÄ±k) Yapabilecekleri kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸey varsa o da en azÄ±ndan cesetleri alÄ±koymamaktÄ±r." dedi.