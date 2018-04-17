SPK'nin yeni Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan dünyaya 'yeni barış' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili "Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Olmaz olsun böyle barış. Gelin yeni barışın temelini atalım..." dedi.