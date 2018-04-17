10:20, 17 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°ran'da sÄ±nÄ±r kulesine saldÄ±rÄ±





Ä°ran'Ä±n Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki saldÄ±rÄ±da 3'Ã¼ gÃ¼venlik gÃ¶revlisi 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusunda Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine baÄŸlÄ± Mircave ilÃ§esinde sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da 3 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ile 3 saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu KudÃ¼s KarargahÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sabaha karÅŸÄ± silahlÄ± bir grup Pakistan tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki bir sÄ±nÄ±r kulesine saldÄ±rdÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada saldÄ±rganlardan Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 1 sÄ±nÄ±r muhafÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Bu arada destek olarak Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine hareket eden Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'na ait bir aracÄ±n yola yerleÅŸtirilen mayÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucunda da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, ikisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, saldÄ±rganlarÄ±n hangi Ã¶rgÃ¼te mensup olduÄŸu hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

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